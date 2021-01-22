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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Live Gold üyelerine Şubat ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

    Şubat ayında Xbox Live Gold üyelerine ücretsiz olarak verilecek olan oyunlar belli oldu. Bu ay verilen oyunlar Xbox One, Xbox 360 ve Xbox oyunları.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Xbox Live Gold üyelerine Şubat ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu
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    Microsoft'un Xbox Live Gold üyelerine aylık olarak verdiği oyunların Şubat listesi belli oldu. Bu ay verilen oyunlar Xbox One, Xbox 360 ve Xbox konsolu için.

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    Bu ay verilen oyunlara baktığımızda özellikle Gears serisinin son oyunu Gears 5 dikkat çekiyor. Eğer hala oynamadıysanız oynamanızı tavsiye ediyoruz.

    Her ne kadar verilen oyunlar arasında Xbox Series konsolları için oyun bulunmasa da bu oyunları geriye uyumluluk sayesinde Xbox Series S veya Xbox Series X'te de oynayabileceğinizi hatırlatalım. Bu ay verilen oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

    Xbox One

    • Gears 5 (1 ve 28 Şubat tarihleri arasında erişime açık)
    • Resident Evil (1 ve 28 Şubat tarihleri arasında erişime açık)
    • Dandara: Trials of Fear Edition (16 Şubat ve 15 Mart tarihleri arasında erişime açık)

    Xbox 360

    • Lost Planet 2 (16 ve 28 Şubat tarihleri arasında erişime açık)

    Xbox

    • Indiana Jones and the Emperor's Tomb (1 ve 15 Şubat tarihleri arasında erişime açık)

    Verilen oyunları parantez içinde belirtilen tarihlerde hesabınıza eklerseniz, Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.



    https://news.xbox.com/en-us/2021/01/22/new-games-with-gold-february-2021/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    9 saat önce
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