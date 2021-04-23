YouTube, içerik oluşturucuların kanal adını ve profil resmini değiştirmesini kolaylaştırıyor

YouTube'dan yapılan bir duyuruya göre artık içerik oluşturucular, Google hesaplarıyla ilişkili adı ve resmi güncellemeye gerek kalmadan kanal adlarını ve profil resimlerini kolayca değiştirebilecekler.

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Doğrulama rozetine sahip olanlar dikkat etmeli

YouTube'a göre en çok talep edilen özelliklerden birisi artık içerik oluşturuculara sunulmaya başlanıyor. İçerik oluşturucular, içeriklerini daha iyi yansıtmak için YouTube kanal adlarını ve profil resimlerini ilişkili Google hesaplarında adı ve fotoğrafı güncellemeden değiştirebilecekler.

Değişiklik sayesinde içerik oluşturucular, Google hesaplarını, ilişkili YouTube kanallarından ayrı tutabilecek. Yeni özellik bugünden itibaren kademeli olarak sunulmaya başlanacak. Değişiklik yapmak isteyen kullanıcılar, uygulama üzerinden 'Kanalı düzenle' seçeneğiyle, web sitesi üzerinden ise 'Özelleştirme' seçeneği ile gerçekleştirebilecek.

YouTube, yeni özellikle alakalı bir uyarıda bulundu. Doğrulanmış hesapların kanal isimleri değiştirilirse içerik oluşturucu, sahip olduğu rozeti kaybedecek ve rozet için yeniden başvurması gerekecek.

https://www.engadget.com/youtube-creators-change-channel-name-profile-picture-google-account-180024546.html

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