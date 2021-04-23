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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    YouTube, içerik oluşturucuların kanal adını ve profil resmini değiştirmesini kolaylaştırıyor

    YouTube artık içerik oluşturucuların Google hesap bilgilerini değiştirmeye gerek kalmadan sadece kanal adını veya profil resmini değiştirebilmelerine izin veriyor.
    23 Nisan 2021, 13:10 (2 gün)
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    sosyal medya
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    YouTube, içerik oluşturucuların kanal adını ve profil resmini değiştirmesini kolaylaştırıyor

    YouTube'dan yapılan bir duyuruya göre artık içerik oluşturucular, Google hesaplarıyla ilişkili adı ve resmi güncellemeye gerek kalmadan kanal adlarını ve profil resimlerini kolayca değiştirebilecekler.

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    Doğrulama rozetine sahip olanlar dikkat etmeli

    YouTube'a göre en çok talep edilen özelliklerden birisi artık içerik oluşturuculara sunulmaya başlanıyor. İçerik oluşturucular, içeriklerini daha iyi yansıtmak için YouTube kanal adlarını ve profil resimlerini ilişkili Google hesaplarında adı ve fotoğrafı güncellemeden değiştirebilecekler.

    Değişiklik sayesinde içerik oluşturucular, Google hesaplarını, ilişkili YouTube kanallarından ayrı tutabilecek. Yeni özellik bugünden itibaren kademeli olarak sunulmaya başlanacak. Değişiklik yapmak isteyen kullanıcılar, uygulama üzerinden 'Kanalı düzenle' seçeneğiyle, web sitesi üzerinden ise 'Özelleştirme' seçeneği ile gerçekleştirebilecek.

    YouTube, yeni özellikle alakalı bir uyarıda bulundu. Doğrulanmış hesapların kanal isimleri değiştirilirse içerik oluşturucu, sahip olduğu rozeti kaybedecek ve rozet için yeniden başvurması gerekecek.



    https://www.engadget.com/youtube-creators-change-channel-name-profile-picture-google-account-180024546.html
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    djtomcat 1 gün önce

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    T taner.usa 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Iyi olmus bana karisik geliyordu.
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    K Kayaa__h 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Mantıklı bir karar
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