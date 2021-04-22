Twitter, işletmeler için Profesyonel Profiller özelliği getiriyor

Twitter, platformda yer alan işletme profillerinin ihtiyacı olduğu araçları sağlayabilmek için Profesyonel Profiller isimli özelliği test etmeye başladı. Şirket bu sayede işletme profillerini kişisel profillerden ayırmayı kolaylaştırmaya da çalışıyor.

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Beklenen özellik nihayet geliyor

Twitter Business hesabından yeni özelliği duyuran tweette özelliğin nasıl göründüğüne dair bir de görsel paylaşıldı. Kişisel hesaplara göre tek fark gibi görünen yeni Hakkında bölümünde, işletmelerin adres bilgileriyle beraber bir harita ve çalışma saatleri de yer alıyor. Adres ve çalışma saati bölümünün hemen altında yer alan iki düğme ile istenirse direkt işletme ile iletişime geçilebilecek istenirse de yol tarifi alınabilecek.

Twitter'dan konuya dair: "Profesyonel Profiller, işletmelerin, kar amacı gütmeyen kuruluşların, yayıncıların ve içerik oluşturucuların - iş için Twitter'ı kullanan herkesin - işletmeleriyle ilgili belirli bilgileri doğrudan profillerinde görüntülemelerine olanak tanıyan yeni bir araçtır." ifadelerine yer verildi.

Yeni özellik, şu an için ABD'deki bazı işletmeler için kullanıma sunuldu. Şirket, zamanla bu özelliğin daha geniş bir kitleyle buluşturulacağını belirtirken kullanıcıları da bu özelliğin geliştirilmesine katkıda bulunmaya çağırdı.

https://www.engadget.com/twitter-testing-professional-profiles-businesses-084555175.html

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