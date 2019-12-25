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    Samsung NEON geliyor

    Yapay zeka teknolojileri konusunda yeni bir dönemin kapısını açacağı iddiasında olan gizemli Samsung NEON markası CES 2020 fuarında resmi detayları paylaşacak.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung NEON geliyor

    CES 2020 fuarında Galaxy Note 10 Lite ve Galaxy S10 Lite modellerini tanıtması beklenen Samsung’un yapay zeka asistanları tarafında da önemli bir sürprizi olacak. Samsung NEON ismi tescillenmiş durumda.

    Samsung NEON nedir?

    Samsung Teknoloji ve Gelişmiş Araştırmalar Laboratuvarı (Star Labs) uzun süredir gizemli bir yapay zeka projesi üzerinde çalışmalar yapıyor ve yöneticileri de zaman zaman yoğun çalıştıkları proje konusunda üstü kapalı paylaşımlarda bulunuyordu.

    Ayrıca Bkz. "MediaTek Dimensity 800 yonga seti tanıtıldı"

    Samsung NEON markası kendisine ait bir web sitesi ve sosyal medya hesaplarına kavuşmuş durumda. Bu hesaplardan örneği görülmemiş bir yapay zeka teknolojisi hazırlandığı şeklinde tanıtımlar yapılıyor.

    Henüz Samsung NEON markasının yapay zeka tarafında teknoloji dünyasına neler sunacağı bilinmiyor. İnsan seviyesine yapay zeka tanımlaması yapılan NEON arkasının Bixby yerini alacağını iddia edenler de mevcut.

    CES 2020 fuarında özel bir etkinlik ile tanıtılması beklenen gizemli Samsung NEON için önümüzdeki günlerde daha fazla detay paylaşılması muhtemel.



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