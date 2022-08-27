YouTube Music, önerilerde kesin konum kullanmayı bırakacak

Tam Boyutta Gör

Popüler müzik dinleme platformu YouTube Music, önerilerde bulunurken tam konumunuzu kullanmakta. Örneğin spor salonundaysanız daha hareketli parçalardan oluşan listeler önerirken işteyseniz odaklanmaya yardımcı listeler önerir. Ancak bu özellik önümüzdeki ay sona erecek.

YouTube Music, kesin konum kullanmayı 26 Eylül'de bırakacak

Şu anda, YouTube Music uygulamasının konum iznini ve Google Konum Geçmişini etkinleştirdiyseniz, müzik deneyiminizi kişiselleştirmek için tam konumunuz kullanılır. Ancak bu özellik 26 Eylül'de sonlanacak.

YouTube Music, Kitaplık sekmesinin tasarımını yeniledi 1 gün önce eklendi

YouTube Music tam konum kullanmayı sonlandırırken tüm kesin konuma dayalı önerileri, konum ayarlarını ve uygulama izinlerini de kaldıracak. Ayrıca tam konumunuzdan elde edilen tüm YouTube Music verileri de silinecek.

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