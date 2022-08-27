YouTube Music, önerilerde kesin konum kullanmayı bırakacak

Popüler müzik dinleme platformu YouTube Music, önerilerde bulunurken tam konumunuzu kullanmakta. Örneğin spor salonundaysanız daha hareketli parçalardan oluşan listeler önerirken işteyseniz odaklanmaya yardımcı listeler önerir. Ancak bu özellik önümüzdeki ay sona erecek.
YouTube Music, kesin konum kullanmayı 26 Eylül'de bırakacak
Şu anda, YouTube Music uygulamasının konum iznini ve Google Konum Geçmişini etkinleştirdiyseniz, müzik deneyiminizi kişiselleştirmek için tam konumunuz kullanılır. Ancak bu özellik 26 Eylül'de sonlanacak.
YouTube Music tam konum kullanmayı sonlandırırken tüm kesin konuma dayalı önerileri, konum ayarlarını ve uygulama izinlerini de kaldıracak. Ayrıca tam konumunuzdan elde edilen tüm YouTube Music verileri de silinecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: