YouTube Music, Android 13 için medya kontrollerini yeniden tasarladı

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Android 13'ün son beta sürümü geçtiğimiz günlerde yayınlandı ve en büyük görsel değişikliklerden biri de medya kontrollerinin yeniden tasarlanmasıydı. Popüler müzik dinleme platformu YouTube Music'te yeni stili destekleyecek şekilde güncellendi. İşte detaylar:

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İşte Android 13 için tasarlanmış YouTube Music medya kontrol paneli

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YouTube Music 5.16, Android 13 için geliştirildi. Yeni medya kontrolü düzeninde ise sağda yuvarlak bir kare şeklinde bir duraklatma düğmesi yer almakta. Dalgalı ilerleme çubuğunun yanlarında ise ileri/geri, tekrarlama ve karıştırma düğmeleri bulunmakta.

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YouTube Music'in 5.16 sürümü, Play Store üzerinden henüz geniş çapta kullanıma sunulmadı. Ancak hafta sonuna kadar tüm dünya genelinde yayınlanması bekleniyor. Ayrıca Spotify henüz güncellenmedi ve önümüzdeki haftalarda Android 13'ün Pixel'de piyasaya sürülmesinden önce güncellenmesi bekleniyor.

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YouTube Music, Android 13 için medya kontrolünü yeniden tasarladı