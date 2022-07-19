Instagram DM'lere yeni özellik: Sohbet üzerinden al sat yapmak artık mümkün

Geçtiğimiz günlerde Meta CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin Instagram'da yeni bir sohbette ödeme özelliği başlattığını duyurdu. Bu yeni özellik ile kullanıcılar Instagram'da küçük işletmelerden ürün satın alabilir ve siparişleri doğrudan mesaj yoluyla takip edebilir. İşte bu yeni özelliğin detayları:
Alışveriş yapmanın yeni yolu: Instagram DM'ler
Instagram'ın yeni özelliği sayesinde kullanıcılar artık DM'ler üzerinde satın alma işlemi gerçekleştirebilmekte. Şimdilik yalnızca ABD'de kullanıma sunulan bu yeni özelliği kullanmak için kullanıcılar, satın almak istedikleri nitelikli küçük işletmeye doğrudan mesaj göndererek başlayabilir. Aynı sohbet dizisinde daha sonra ödeme yapabilecek, siparişlerini takip edebilecek ve işletmeye herhangi bir takip sorusu sorabilecekler.
Zuckerberg duyuru gönderisinde, "Artık küçük işletmelerden ürün satın alabilir ve siparişinizi ABD'deki Instagram sohbetinde takip edebilirsiniz. Meta Pay ile birkaç dokunuşla ödeme yapın.” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş