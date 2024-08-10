Galaxy Watch 7'lerdeki uyku apnesi tespit özelliği, kullanıcıların uyku kalitesini artırıyor

Teknoloji devlerinden Samsung, FDA onaylı yeni uyku apnesi algılama özelliğiyle birlikte gelen ilk Samsung akıllı saatleri Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra'yı geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürdü. Naver'da hikayelerini paylaşan iki kullanıcıya göreyse bu özellik şimdiden harikalar yaratıyor.

Galaxy Watch 7 serisi ile kullanıcıların uyku kalitesi artıyor

Samsung, bu yılın başlarında ABD'de Galaxy Watch'lar için De-Novo FDA onaylı uyku apnesi tespit aracını piyasaya sürdü. Kore çevrimiçi platformu Naver'da yapılan paylaşımlara göreyse uyku apnesi tespit aracı, Galaxy Watch kullanıcılarını tıbbi tavsiye ve profesyonel yardım almaya yöneltti. Doktorlar bu kullanıcıların şiddetli uyku apnesi çektiğini ve PAP (Pozitif Hava Yolu Basıncı) makineleri reçete ederek yaşam kalitelerini iyileştirebildiklerini doğruladı.

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Paylaşımlardan birinde 30'lu yaşlarındaki bir Galaxy Watch 7 kullanıcısı, Naver'da yorgun ve baş ağrısıyla uyandığını yazdı. Galaxy Watch 7 tarafından toplanan veriler, şiddetli uyku apnesi çekiyor olabileceklerini gösteriyordu. Samsung Health, uyku sırasında sadece 35 puanlık bir uyku skoru ve yaklaşık %70'lik kan oksijen seviyeleri gösteriyordu. Bu Galaxy Watch 7 verisi sayesinde tıbbi tavsiye aldıktan sonra, doktorlar kullanıcıya bir PAP makinesi kullanması gerektiğini söyledi. Tedavinin ardından ise kullanıcı yaptığı açıklamada "Bir hafta kullandıktan sonra, baş ağrısı olmadan veya uyumamış gibi hissetmeden uyandım." ifadelerine yer verdi. Ayrıca bu kullanıcının uyku puanı 35'ten 95'e yükseldi.

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Galaxy Watch 7 uyku apnesi tespiti ile uyku kalitesi artıyor