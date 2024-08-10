Galaxy Watch 7'lerdeki uyku apnesi tespit özelliği, kullanıcıların uyku kalitesini artırıyor

Galaxy Watch 7 serisi ile kullanıcıların uyku kalitesi artıyor
Samsung, bu yılın başlarında ABD'de Galaxy Watch'lar için De-Novo FDA onaylı uyku apnesi tespit aracını piyasaya sürdü. Kore çevrimiçi platformu Naver'da yapılan paylaşımlara göreyse uyku apnesi tespit aracı, Galaxy Watch kullanıcılarını tıbbi tavsiye ve profesyonel yardım almaya yöneltti. Doktorlar bu kullanıcıların şiddetli uyku apnesi çektiğini ve PAP (Pozitif Hava Yolu Basıncı) makineleri reçete ederek yaşam kalitelerini iyileştirebildiklerini doğruladı.
Paylaşımlardan birinde 30'lu yaşlarındaki bir Galaxy Watch 7 kullanıcısı, Naver'da yorgun ve baş ağrısıyla uyandığını yazdı. Galaxy Watch 7 tarafından toplanan veriler, şiddetli uyku apnesi çekiyor olabileceklerini gösteriyordu. Samsung Health, uyku sırasında sadece 35 puanlık bir uyku skoru ve yaklaşık %70'lik kan oksijen seviyeleri gösteriyordu. Bu Galaxy Watch 7 verisi sayesinde tıbbi tavsiye aldıktan sonra, doktorlar kullanıcıya bir PAP makinesi kullanması gerektiğini söyledi. Tedavinin ardından ise kullanıcı yaptığı açıklamada "Bir hafta kullandıktan sonra, baş ağrısı olmadan veya uyumamış gibi hissetmeden uyandım." ifadelerine yer verdi. Ayrıca bu kullanıcının uyku puanı 35'ten 95'e yükseldi.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/galaxy-watch-7-sleep-apnea-detection-changed-users-lives/ https://cafe.naver.com/dieselmania/44321014 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.