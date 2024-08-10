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    Galaxy Watch 7'lerdeki uyku apnesi tespit özelliği, kullanıcıların uyku kalitesini artırıyor

    Uyku apnesi tespit özelliğiyle gelen Samsung  Galaxy Watch 7 serisi, kullanıcıların uyku kalitesini iyileştiriyor. İşte kullanıcılara tıbbi yardım almayı tavsiye eden özelliğin detayları:
    Galaxy Watch 7 uyku apnesi tespiti ile uyku kalitesi artıyor
    Teknoloji devlerinden Samsung, FDA onaylı yeni uyku apnesi algılama özelliğiyle birlikte gelen ilk Samsung akıllı saatleri Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra'yı geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürdü. Naver'da hikayelerini paylaşan iki kullanıcıya göreyse bu özellik şimdiden harikalar yaratıyor.

    Galaxy Watch 7 serisi ile kullanıcıların uyku kalitesi artıyor

    Samsung, bu yılın başlarında ABD'de Galaxy Watch'lar için De-Novo FDA onaylı uyku apnesi tespit aracını piyasaya sürdü. Kore çevrimiçi platformu Naver'da yapılan paylaşımlara göreyse uyku apnesi tespit aracı, Galaxy Watch kullanıcılarını tıbbi tavsiye ve profesyonel yardım almaya yöneltti. Doktorlar bu kullanıcıların şiddetli uyku apnesi çektiğini ve PAP (Pozitif Hava Yolu Basıncı) makineleri reçete ederek yaşam kalitelerini iyileştirebildiklerini doğruladı.

    Paylaşımlardan birinde 30'lu yaşlarındaki bir Galaxy Watch 7 kullanıcısı, Naver'da yorgun ve baş ağrısıyla uyandığını yazdı. Galaxy Watch 7 tarafından toplanan veriler, şiddetli uyku apnesi çekiyor olabileceklerini gösteriyordu. Samsung Health, uyku sırasında sadece 35 puanlık bir uyku skoru ve yaklaşık %70'lik kan oksijen seviyeleri gösteriyordu. Bu Galaxy Watch 7 verisi sayesinde tıbbi tavsiye aldıktan sonra, doktorlar kullanıcıya bir PAP makinesi kullanması gerektiğini söyledi. Tedavinin ardından ise kullanıcı yaptığı açıklamada "Bir hafta kullandıktan sonra, baş ağrısı olmadan veya uyumamış gibi hissetmeden uyandım." ifadelerine yer verdi. Ayrıca bu kullanıcının uyku puanı 35'ten 95'e yükseldi.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/galaxy-watch-7-sleep-apnea-detection-changed-users-lives/ https://cafe.naver.com/dieselmania/44321014
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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