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    Anlık Bildirim

    YouTube Music, masaüstü uygulamasına çoklu seçim özelliği ekledi

    YouTube Music, çoklu seçim özelliğini masaüstü uygulamasında kullanıma sundu. Bu özellik sayesinde seçtiğiniz şarkıları oynatma listelerinize ekleyebilir ya da çıkarabilirsiniz.
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    YouTube Music, masaüstü uygulamasına çoklu seçim özelliği ekledi
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    Popüler dinleme platformu YouTube Music, rakip platformlara yetişmek ve daha iyisi olabilmek için kendini geliştirmeye devam ediyor. Kullanıcılarının uzun zamandır beklediği çoklu seçim özelliğini masaüstü uygulaması için kullanıma sunan YouTube Music, seçtiğiniz müziklere bazı işlemleri yapmanıza yardımcı olacak. 

    YouTube Music'in masaüstü uygulamasına gelen çoklu seçim özelliğiyle çalma listelerini düzenlemek artık daha kolay

    YouTube Music, masaüstü uygulamasına çoklu seçim özelliği ekledi
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    YouTube Music'e yeni gelen çoklu seçim özelliği sayesinde artık kolayca oynatma listelerinizi düzenleyebilirsiniz. Çoklu seçiminizi yaptığınızda açılan küçük pencereden seçtiğiniz müzikleri oynatma listenizden kaldırabilir, başka bir listeye ekleyebilirsiniz veya bundan sonra oynat seçeneğine basarak dinlediğiniz şarkıdan sonra çalmasını sağlayabilirsiniz. 

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