Android ve iOS için YouTube Music dinamik şarkı sözler desteğine kavuşuyor

Tam Boyutta Gör Spotify ve Apple Music platformları ile rekabet etmek isteyen Google, Play Music platformunun fişini çekerek tüm odağını YouTube Music’e yönlendirmişti. Platform, dikkat çekici özelliklere sahip olsa da bazı özelliklerinin eksikliği ile hala Play Music platformunun gerisinde kalıyor. Durumun farkında olan Google, YouTube Music için beklenen bir özelliği kullanıma sunuyor.

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Dinamik şarkı sözleri geri dönüyor

Geçtiğimiz yıl dinamik şarkı sözleri özelliğini TV platformlarında kullanıma sunan Google, bu özelliği şimdi de Android ve iOS platformlarına getiriyor. Yeni özellik, statik şarkı sözlerinin yerine geçerek daha sürükleyici bir deneyim sunuyor.

Tam Boyutta Gör Google’ın dinamik şarkı sözler sekmesi, Spotify ve Apple Music platformlarında kullanılan sekmelere oldukça benziyor. iOS tarafında ufak farklılıklar sunan özellik, yavaş yavaş tüm kullanıcılar için yayınlanacaktır.

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YouTube Music platformına dinamik şarkı sözleri ekleniyor