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    Anlık Bildirim

    Android ve iOS için YouTube Music dinamik şarkı sözler desteğine kavuşuyor

    Google Play Music’in yerine geçen YouTube Music, bazı konularda hala eski platformun gerisinde kalıyor. Sürekli güncellenen platform, sonunda dinamik şarkı sözlerine kavuşuyor.
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    YouTube Music platformına dinamik şarkı sözleri ekleniyor Tam Boyutta Gör
    Spotify ve Apple Music platformları ile rekabet etmek isteyen Google, Play Music platformunun fişini çekerek tüm odağını YouTube Music’e yönlendirmişti. Platform, dikkat çekici özelliklere sahip olsa da bazı özelliklerinin eksikliği ile hala Play Music platformunun gerisinde kalıyor. Durumun farkında olan Google, YouTube Music için beklenen bir özelliği kullanıma sunuyor.

    Dinamik şarkı sözleri geri dönüyor

    Geçtiğimiz yıl dinamik şarkı sözleri özelliğini TV platformlarında kullanıma sunan Google, bu özelliği şimdi de Android ve iOS platformlarına getiriyor. Yeni özellik, statik şarkı sözlerinin yerine geçerek daha sürükleyici bir deneyim sunuyor.

    YouTube Music platformına dinamik şarkı sözleri ekleniyor Tam Boyutta Gör
    Google’ın dinamik şarkı sözler sekmesi, Spotify ve Apple Music platformlarında kullanılan sekmelere oldukça benziyor. iOS tarafında ufak farklılıklar sunan özellik, yavaş yavaş tüm kullanıcılar için yayınlanacaktır.
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 6 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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