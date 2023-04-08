Android ve iOS için YouTube Music dinamik şarkı sözler desteğine kavuşuyor

Dinamik şarkı sözleri geri dönüyor
Geçtiğimiz yıl dinamik şarkı sözleri özelliğini TV platformlarında kullanıma sunan Google, bu özelliği şimdi de Android ve iOS platformlarına getiriyor. Yeni özellik, statik şarkı sözlerinin yerine geçerek daha sürükleyici bir deneyim sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı