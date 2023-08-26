YouTube Music, kullanıcıların uzun zamandır beklediği o özelliği Türkiye'de kullanıma sundu

Tam Boyutta Gör Popüler müzik dinleme platformu YouTube Music, bu yılın başlarında karaoke benzeri özelliğini test ediyordu. Özellik sayesinde ise kullanıcılar, şarkı akışıyla entegre olacak şekilde şarkı sözlerini takip edebilecekti. Uzun bir aradan sonra ise bu özellik kullanıma sunuldu.

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Artık YouTube Music'te şarkı sözlerini şarkı ile entegre bir şekilde takip edebileceksiniz

Şu An Çalınan'daki mevcut Şarkı Sözleri sekmesi, yeni bir tasarım ve çok daha iyi görünen büyük bir metinle güncellendi. Özelliğin kullanıma sunulması ile şarkı akışındaki sözlerin bulunduğu kısım beyaz renk ile görüntülenirken diğer kısımlar daha soluk bir renge bürünmekte.

Tam Boyutta Gör Şarkı sözlerinin arka planında ise YouTube Music, bulanık kapak resmi kullanmakta. Uygulamanın Android ve iOS sürümlerinde kullanıma sunulan canlı şarkı sözleri birçok şarkıyı desteklemekte. Bugün itibariyle Türkiye'de de kullanıma sunulan özelliğe henüz erişemediyseniz Google Play Store'dan uygulamayı güncelleyerek erişebilirsiniz.

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YouTube Music uzun zamandır beklenen o özelliği yayınladı