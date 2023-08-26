YouTube Music, kullanıcıların uzun zamandır beklediği o özelliği Türkiye'de kullanıma sundu

Artık YouTube Music'te şarkı sözlerini şarkı ile entegre bir şekilde takip edebileceksiniz
Şu An Çalınan'daki mevcut Şarkı Sözleri sekmesi, yeni bir tasarım ve çok daha iyi görünen büyük bir metinle güncellendi. Özelliğin kullanıma sunulması ile şarkı akışındaki sözlerin bulunduğu kısım beyaz renk ile görüntülenirken diğer kısımlar daha soluk bir renge bürünmekte.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.