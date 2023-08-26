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    Anlık Bildirim

    YouTube Music, kullanıcıların uzun zamandır beklediği o özelliği Türkiye'de kullanıma sundu

    YouTube Music, yaklaşık 8 aydır test aşamasında olan canlı şarkı sözlerini kullanıma sundu. İşte şarkı ile birlikte akan şarkı sözlerini görmenizi sağlayan özelliğin detayları:
    YouTube Music uzun zamandır beklenen o özelliği yayınladı Tam Boyutta Gör
    Popüler müzik dinleme platformu YouTube Music, bu yılın başlarında karaoke benzeri özelliğini test ediyordu. Özellik sayesinde ise kullanıcılar, şarkı akışıyla entegre olacak şekilde şarkı sözlerini takip edebilecekti. Uzun bir aradan sonra ise bu özellik kullanıma sunuldu.

    Artık YouTube Music'te şarkı sözlerini şarkı ile entegre bir şekilde takip edebileceksiniz

    Şu An Çalınan'daki mevcut Şarkı Sözleri sekmesi, yeni bir tasarım ve çok daha iyi görünen büyük bir metinle güncellendi. Özelliğin kullanıma sunulması ile şarkı akışındaki sözlerin bulunduğu kısım beyaz renk ile görüntülenirken diğer kısımlar daha soluk bir renge bürünmekte.

    YouTube Music uzun zamandır beklenen o özelliği yayınladı Tam Boyutta Gör
    Şarkı sözlerinin arka planında ise YouTube Music, bulanık kapak resmi kullanmakta. Uygulamanın Android ve iOS sürümlerinde kullanıma sunulan canlı şarkı sözleri birçok şarkıyı desteklemekte. Bugün itibariyle Türkiye'de de kullanıma sunulan özelliğe henüz erişemediyseniz Google Play Store'dan uygulamayı güncelleyerek erişebilirsiniz.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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