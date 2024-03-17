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    Anlık Bildirim

    YouTube Music, yakında şarkı arama özelliğini kullanıma sunacak

    Popüler müzik dinleme platformu YouTube Music, rakiplerinin çoğunda bulunan yeni bir özelliği test ediyor. İşte YouTube Music'in yeni özelliği, melodiye göre şarkı aramanın detayları:
    YouTube Music, yakında şarkı arama özelliğini kullanıma sunacak Tam Boyutta Gör
    YouTube Music, kendini geliştirmeye kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda sabit ses seviyesi ve arama özelliği gibi bir dizi mobil güncellemeyi kullanıma sunan uygulama, şimdilerde yeni bir özellik test ediyor. Bu yeni özellik ile şarkı arama seçeneği, artık YouTube Music'te kullanıma sunulacak.

    İşte YouTube Music'in yeni özelliği: Şarkı Arama

    YouTube Müzik, şimdilerde kullanıcıların akıllarındaki şarkıyı mırıldanarak, şarkı söyleyerek veya şarkı dinleterek kolayca bulabilmelerini sağlayacak Şarkı Arama özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Android ve iOS işletim sistemine sahip tüm cihazlarda kullanılabilecek olan bu özellik ile YouTube Müzik uygulamasını açıp sağ üst köşedeki arama simgesine tıklayarak şarkı sesi ile arama yapmanız mümkün.

    YouTube Music, yakında şarkı arama özelliğini kullanıma sunacak Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka teknolojisi ile mırıldandığınız veya söylediğiniz şarkıyı melodisinden analiz ederek orijinal kayıtla eşleştiren YouTube Müzik, size şarkının adını ve sanatçısını yanıt olarak gösterecek. Böylece aklınızdaki şarkıyı unutsanız bile onu kolayca bulabilir ve keyfini çıkarabilirsiniz.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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