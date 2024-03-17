Tam Boyutta Gör YouTube Music, kendini geliştirmeye kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda sabit ses seviyesi ve arama özelliği gibi bir dizi mobil güncellemeyi kullanıma sunan uygulama, şimdilerde yeni bir özellik test ediyor. Bu yeni özellik ile şarkı arama seçeneği, artık YouTube Music'te kullanıma sunulacak.

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İşte YouTube Music'in yeni özelliği: Şarkı Arama

YouTube Müzik, şimdilerde kullanıcıların akıllarındaki şarkıyı mırıldanarak, şarkı söyleyerek veya şarkı dinleterek kolayca bulabilmelerini sağlayacak Şarkı Arama özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Android ve iOS işletim sistemine sahip tüm cihazlarda kullanılabilecek olan bu özellik ile YouTube Müzik uygulamasını açıp sağ üst köşedeki arama simgesine tıklayarak şarkı sesi ile arama yapmanız mümkün.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka teknolojisi ile mırıldandığınız veya söylediğiniz şarkıyı melodisinden analiz ederek orijinal kayıtla eşleştiren YouTube Müzik, size şarkının adını ve sanatçısını yanıt olarak gösterecek. Böylece aklınızdaki şarkıyı unutsanız bile onu kolayca bulabilir ve keyfini çıkarabilirsiniz.

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YouTube Music, yakında şarkı arama özelliğini kullanıma sunacak