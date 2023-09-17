Tam Boyutta Gör Popüler müzik dinleme platformu YouTube Music, kendini geliştirmeye hızla devam ediyor. Yakın bir zamanda uygulamaya yeni ruh hali filtrelerini ekleyen şirket, filtrelere verdiği isimlerle dikkat çekti.

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İşte Ağla'da dahil olmak üzere beş yeni ruh hali seçeneği:

YouTube Music, 2020 yılında ruh hali filtrelerine sahip yeni bir aktivite çubuğu sunmuştu. Yakın bir zamanda gelen Ağlama, Parti, Romantik, Havam Yerinde, Rahatlamak isimli bu beş yeni filtreyle birlikte bu özellik şimdiye kadarki en fazla seçeneğe sahip oldu.

Tam Boyutta Gör Hem uygulamada hem web sürümünde kullanıma sunulan özellik Türkiye'de de erişime sunuldu. Eğer yeni ruh hali filtrelerini sizde kullanımak istiyorsanız uygulamayı güncel tutmanız yeterli olacaktır.

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YouTube Music, yeni ruh hali önerilerini kullanıma sundu