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    YouTube Music, yeni ruh hali önerilerini kullanıma sundu

    YouTube Music; Ağlama, Parti, Romantik, Havam Yerinde, Rahatlamak isimli beş yeni ruh hali önerilerini hem uygulamada hem de web sürümünde kullanıma sundu.     
    YouTube Music, yeni ruh hali önerilerini kullanıma sundu Tam Boyutta Gör
    Popüler müzik dinleme platformu YouTube Music, kendini geliştirmeye hızla devam ediyor. Yakın bir zamanda uygulamaya yeni ruh hali filtrelerini ekleyen şirket, filtrelere verdiği isimlerle dikkat çekti.

    İşte Ağla'da dahil olmak üzere beş yeni ruh hali seçeneği:

    YouTube Music, 2020 yılında ruh hali filtrelerine sahip yeni bir aktivite çubuğu sunmuştu. Yakın bir zamanda gelen Ağlama, Parti, Romantik, Havam Yerinde, Rahatlamak isimli bu beş yeni filtreyle birlikte bu özellik şimdiye kadarki en fazla seçeneğe sahip oldu. 

    YouTube Music, yeni ruh hali önerilerini kullanıma sundu Tam Boyutta Gör
    Hem uygulamada hem web sürümünde kullanıma sunulan özellik Türkiye'de de erişime sunuldu. Eğer yeni ruh hali filtrelerini sizde kullanımak istiyorsanız uygulamayı güncel tutmanız yeterli olacaktır.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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