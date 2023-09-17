YouTube Music, yeni ruh hali önerilerini kullanıma sundu

İşte Ağla'da dahil olmak üzere beş yeni ruh hali seçeneği:
YouTube Music, 2020 yılında ruh hali filtrelerine sahip yeni bir aktivite çubuğu sunmuştu. Yakın bir zamanda gelen Ağlama, Parti, Romantik, Havam Yerinde, Rahatlamak isimli bu beş yeni filtreyle birlikte bu özellik şimdiye kadarki en fazla seçeneğe sahip oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.