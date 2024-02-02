YouTube Premium abone sayısı 100 milyon barajını aştı

YouTube Premium, 100 milyonu devirdi
YouTube'un abonelik katmanları, 2023 yılında 15 milyar dolar gelire (YouTube TV ve Google One dahil) ulaşan Google'ın abonelik hizmetleri için birincil gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Öte yandan YouTube'un ücretli, reklamsız bir abonelik hizmeti başlatmasının üzerinden yaklaşık dokuz yıl geçti; daha sonra YouTube Red'i YouTube Premium ve YouTube Music Premium olarak bölmeye karar verdi.
Adından da anlaşılacağı üzere YouTube Music, şirketin müzik akışı hizmeti konumunda ve aylık 10,99 dolarlık ücrete sahip. Bununla birlikte aylık 13,99 dolar olan YouTube Premium, Music Premium'u içeriyor ve ayrıca YouTube'dan reklamları kaldırıyor, daha yüksek kaliteli akış kilidini açıyor ve arka planda oynatmayı ve indirmeleri etkinleştiriyor. Bu planın Türkiye fiyatı 57,99 TL.
Şirket, abone sayımında iki katman arasında ayrım yapmadığı için Apple Music ve Spotify gibi diğer müzik platformlarına kıyasla kaç kişinin YouTube Music'i kullandığını ve kaç kişinin YouTube Premium için fazladan ödeme yaptığını söylemek zor. Öte yandan toplam 100 milyon aboneyle YouTube'un rakamları hala Netflix (260,8 milyon abone) ve Spotify'ın (226 milyon ücretli abone) gerisinde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.