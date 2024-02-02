Tam Boyutta Gör YouTube, geçtiğimiz gün ücretli müzik ve video katmanları için önemli bir kilometre taşına ulaştığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre YouTube Premium abone sayısı 100 milyon barajını geride bıraktı. Bu rakam deneme aboneliklerini de içerdiğinden, ücretli abonelerin gerçek sayısı muhtemelen biraz daha az.

YouTube Premium, 100 milyonu devirdi

YouTube'un abonelik katmanları, 2023 yılında 15 milyar dolar gelire (YouTube TV ve Google One dahil) ulaşan Google'ın abonelik hizmetleri için birincil gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Öte yandan YouTube'un ücretli, reklamsız bir abonelik hizmeti başlatmasının üzerinden yaklaşık dokuz yıl geçti; daha sonra YouTube Red'i YouTube Premium ve YouTube Music Premium olarak bölmeye karar verdi.

Adından da anlaşılacağı üzere YouTube Music, şirketin müzik akışı hizmeti konumunda ve aylık 10,99 dolarlık ücrete sahip. Bununla birlikte aylık 13,99 dolar olan YouTube Premium, Music Premium'u içeriyor ve ayrıca YouTube'dan reklamları kaldırıyor, daha yüksek kaliteli akış kilidini açıyor ve arka planda oynatmayı ve indirmeleri etkinleştiriyor. Bu planın Türkiye fiyatı 57,99 TL.

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Şirket, abone sayımında iki katman arasında ayrım yapmadığı için Apple Music ve Spotify gibi diğer müzik platformlarına kıyasla kaç kişinin YouTube Music'i kullandığını ve kaç kişinin YouTube Premium için fazladan ödeme yaptığını söylemek zor. Öte yandan toplam 100 milyon aboneyle YouTube'un rakamları hala Netflix (260,8 milyon abone) ve Spotify'ın (226 milyon ücretli abone) gerisinde.

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YouTube Premium abone sayısı 100 milyon barajını aştı