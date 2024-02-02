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    Anlık Bildirim

    YouTube Premium abone sayısı 100 milyon barajını aştı

    YouTube'un şu anda 100 milyondan fazla Premium abonesi olduğu açıklandı. Bu sayının içerisinde 100'den fazla ülkedeki YouTube Music ve YouTube Premium aboneleri de dahil.
    YouTube Premium abone sayısı 100 milyon barajını aştı Tam Boyutta Gör
    YouTube, geçtiğimiz gün ücretli müzik ve video katmanları için önemli bir kilometre taşına ulaştığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre YouTube Premium abone sayısı 100 milyon barajını geride bıraktı. Bu rakam deneme aboneliklerini de içerdiğinden, ücretli abonelerin gerçek sayısı muhtemelen biraz daha az.

    YouTube Premium, 100 milyonu devirdi

    YouTube'un abonelik katmanları, 2023 yılında 15 milyar dolar gelire (YouTube TV ve Google One dahil) ulaşan Google'ın abonelik hizmetleri için birincil gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Öte yandan YouTube'un ücretli, reklamsız bir abonelik hizmeti başlatmasının üzerinden yaklaşık dokuz yıl geçti; daha sonra YouTube Red'i YouTube Premium ve YouTube Music Premium olarak bölmeye karar verdi.

    Adından da anlaşılacağı üzere YouTube Music, şirketin müzik akışı hizmeti konumunda ve aylık 10,99 dolarlık ücrete sahip. Bununla birlikte aylık 13,99 dolar olan YouTube Premium, Music Premium'u içeriyor ve ayrıca YouTube'dan reklamları kaldırıyor, daha yüksek kaliteli akış kilidini açıyor ve arka planda oynatmayı ve indirmeleri etkinleştiriyor. Bu planın Türkiye fiyatı 57,99 TL.

    Şirket, abone sayımında iki katman arasında ayrım yapmadığı için Apple Music ve Spotify gibi diğer müzik platformlarına kıyasla kaç kişinin YouTube Music'i kullandığını ve kaç kişinin YouTube Premium için fazladan ödeme yaptığını söylemek zor. Öte yandan toplam 100 milyon aboneyle YouTube'un rakamları hala Netflix (260,8 milyon abone) ve Spotify'ın (226 milyon ücretli abone) gerisinde.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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