YouTube telif hakkı kontrolünü kolaylaştırıyor

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Bir yandan içeriklerdeki kaliteyi arttırmak için çareler arayan YouTube bir yandan da içerik üreticilerinin özgün yapımlarını korumak için tedbirler alıyor. Yeni düzenleme ile telif hakkı kontrolü kolaylaşıyor.

Otomatik kesecek

YouTube Studio paneline yapılan bir güncelleme kullanıcıların artık telif hakkı barındıran kısmı hızlıca kaldırmasını sağlayacak. Videolar menüsündeki Kısıtlamalar adındaki yeni sekme hangi videoların telif hakkından etkilendiğini gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "Epic Games mağazasında bugün Faster Than Light var"

Detaylara girildiğinde videonun sıkıntılı kısmı, talebi kimin yaptığı ve telif hakkına kimin sahip olduğu görülebiliyor. Bu kısımda kullanıcı arka plan müziğinin yerine telifsiz bir mzük koyabiliyor veya videonun o kısmını tamamen çıkarabiliyor. Sonrasında da otomatik olarak telif hakkı talebi kalkıyor.

YouTube platformundaki telif hakkı sistemi zaman zaman eleştirilere neden oluyor. Alakasız videoların telif hakkı nedeniyle kaldırılması veya telif hakkı talebini yapan kişinin haklı olup olmadığının tam tespit edilememesi bunlar arasında. Halen daha içerik üreticilerinin bu anlamda hakları tam olarak korunamıyor.

https://www.engadget.com/2019/12/26/youtube-creators-address-copyright-claims/