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    YouTube Türkiye’de 2022 trendleri belli oldu

    Daha önce dünya genelinde 2022'nin trend videolarını açıklayan YouTube şimdi de Türkiye'nin 2022 trendlerini paylaştı. Yılın trend videosu Ruhi Çenet'ten geldi. 
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    YouTube Türkiye’de 2022 trendleri! Tam Boyutta Gör
    YouTube her sene sonunda olduğu gibi bu sene de Yılın Trendleri’ni açıkladı. Türkiye’de 2022’de trend olan videolar, en popüler shorts videoları, en popüler müzik videoları, en popüler içerik üreticiler ve çıkış yakalayan içerik üreticiler açıklandı.

    2022’nin Trend Videolar listesinde birinci sırada Ruhi Çenet’in “Dünya’nın En Fakir Ülkesi Burundi” videosu yer aldı. İkinci sırada Enes Batur’un, “Kız Arkadaşıma Yaşlı Amca ile Uyanma Şakası” bulunurken, üçüncü sırada Tozluyaka dizisinin 1. bölümüne yer verildi.

    Yılın en popüler içerik üreticisi Hasanmucci olurken, Hasanmucci’yi Noluyo Ya ve netd Müzik takip etti. Hasanmucci, çıkış yakalayan içerik üreticiler listesinde de ilk sırada yer aldı.

    YouTube Türkiye'de 2022 Trend Videolar

    YouTube Türkiye’de 2022 trendleri! Tam Boyutta Gör

    1. Ruhi Çenet - Dünyanın En Fakir Ülkesi Burundi
    2. Enes Batur - Kız Arkadaşıma Yaşlı Amca ile Uyanma Şakası
    3. Tozluyaka 1. Bölüm
    4. Gelsin Hayat Bildiği Gibi 1. Bölüm
    5. Duy Beni 1. Bölüm
    6. Mevzular Açık Mikrofon I HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu
    7. Kardeşlerim 56. Bölüm Sezon Finali
    8. Yalı Çapkını 1. Bölüm
    9. Konuşanlar Yaz Shot Extra
    10. Show Ana Haber - Çocuk sesli adam

    YouTube Türkiye'de 2022'nin En Popüler İçerik Üreticileri

    YouTube Türkiye’de 2022 trendleri! Tam Boyutta Gör

    1. Hasanmucci
    2. Noluyo Ya?
    3. netd müzik
    4. Evrim Ağacı
    5. Ali Sürücü
    6. Murat Soner
    7. BoraLo
    8. Orkun Işıtmak
    9. BaBaLa TV
    10. uberkuloz

    Tüm liste için: YouTube Türkiye 2022 Trendleri

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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 1 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 6 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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