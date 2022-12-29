YouTube Türkiye’de 2022 trendleri belli oldu

Tam Boyutta Gör YouTube her sene sonunda olduğu gibi bu sene de Yılın Trendleri’ni açıkladı. Türkiye’de 2022’de trend olan videolar, en popüler shorts videoları, en popüler müzik videoları, en popüler içerik üreticiler ve çıkış yakalayan içerik üreticiler açıklandı.

2022’nin Trend Videolar listesinde birinci sırada Ruhi Çenet’in “Dünya’nın En Fakir Ülkesi Burundi” videosu yer aldı. İkinci sırada Enes Batur’un, “Kız Arkadaşıma Yaşlı Amca ile Uyanma Şakası” bulunurken, üçüncü sırada Tozluyaka dizisinin 1. bölümüne yer verildi.

Yılın en popüler içerik üreticisi Hasanmucci olurken, Hasanmucci’yi Noluyo Ya ve netd Müzik takip etti. Hasanmucci, çıkış yakalayan içerik üreticiler listesinde de ilk sırada yer aldı.

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YouTube Türkiye'de 2022 Trend Videolar

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YouTube Türkiye'de 2022'nin En Popüler İçerik Üreticileri

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Tüm liste için: YouTube Türkiye 2022 Trendleri

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