YouTube Türkiye’de 2022 trendleri belli oldu

- YouTube Türkiye'de 2022 Trend Videolar
- YouTube Türkiye'de 2022'nin En Popüler İçerik Üreticileri
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2022’nin Trend Videolar listesinde birinci sırada Ruhi Çenet’in “Dünya’nın En Fakir Ülkesi Burundi” videosu yer aldı. İkinci sırada Enes Batur’un, “Kız Arkadaşıma Yaşlı Amca ile Uyanma Şakası” bulunurken, üçüncü sırada Tozluyaka dizisinin 1. bölümüne yer verildi.
Yılın en popüler içerik üreticisi Hasanmucci olurken, Hasanmucci’yi Noluyo Ya ve netd Müzik takip etti. Hasanmucci, çıkış yakalayan içerik üreticiler listesinde de ilk sırada yer aldı.
YouTube Türkiye'de 2022 Trend Videolar
- Ruhi Çenet - Dünyanın En Fakir Ülkesi Burundi
- Enes Batur - Kız Arkadaşıma Yaşlı Amca ile Uyanma Şakası
- Tozluyaka 1. Bölüm
- Gelsin Hayat Bildiği Gibi 1. Bölüm
- Duy Beni 1. Bölüm
- Mevzular Açık Mikrofon I HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu
- Kardeşlerim 56. Bölüm Sezon Finali
- Yalı Çapkını 1. Bölüm
- Konuşanlar Yaz Shot Extra
- Show Ana Haber - Çocuk sesli adam
YouTube Türkiye'de 2022'nin En Popüler İçerik Üreticileri
- Hasanmucci
- Noluyo Ya?
- netd müzik
- Evrim Ağacı
- Ali Sürücü
- Murat Soner
- BoraLo
- Orkun Işıtmak
- BaBaLa TV
- uberkuloz
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d