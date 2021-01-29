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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    YouTube, Twitch benzeri 'Klipler' özelliğini test etmeye başladı

    YouTube, canlı yayınlar ve videolardan istenilen anları klip haline getirerek paylaşılabilecek bir özelliği duyurdu. Kullanıcılar, 5-60 saniye arasında klipler oluşturabilecekler.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    YouTube, Twitch benzeri 'Klipler' özelliğini test etmeye başladı

    YouTube, videolardan ve canlı yayınlardan anları yakalamanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan yeni bir özelliği kullanıma sunuyor. YouTube'daki yeni Klipler özelliği şimdilik testin bir parçası olarak yalnızca küçük bir içerik oluşturucu grubunun videolarında yer alacak. YouTube'un bu yeni özelliği Twitch'deki kliplere benziyor.

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    YouTube'da yeni Klipler özelliği

    Testin aktif olduğu kanallarda beğenme ve beğenmeme düğmeleri ile paylaş düğmesi arasında 'Klip' başlığıyla bir kırpma aracı görünecek. Kullanıcılar bu düğmeye tıklayarak  videolardan ve canlı yayınlardan 5 - 60 saniye arasında bir bölüm seçebilecek. Kaydırıcıyı sürükleyerek klibin uzunluğunu belirlenen sınırlar dahilinde, video ve canlı yaınlardan istenilen kısım ayarlanabilecek. Bir klip oluşturulduktan sonra istenirse bir başlık eklenerek birçok platformda paylaşılabilecek.

    YouTube blog gönderisinde yeni özellik hakkında: "Kısa içerik segmentlerini yakalamanın ve videolardan veya canlı yayınlardan anları paylaşmanın kolay bir yolunu arayan içerik oluşturuculardan ve izleyicilerden çok sayıda geri bildirim aldık. Biz geri bildirim almaya başlarken, küçük bir içerik oluşturucu grubuyla başlayarak YouTube'daki bir içerik kırpma özelliğini test etmeye başlamaktan heyecan duyuyoruz. Klip oluşturma şu anda masaüstü ve Android cihazlarda kullanıma sunuluyor, iOS cihazlar da yakında kullanıma sunulacak." ifadelerine yer verildi.

    Canlı yayın sırasında oluşturulan Klipler, canlı yayın bittikten sonra görüntülenebilecek. Ayrıca içerik oluşturucu tarafından orijinal videonun silinmesi ya da videonun gizlenmesi halinde Klipler kaybolacak.

    Örnek olarak aşağıda yer alan videoyu YouTube masaüstünde veya Android uygulamasında görüntüleyerek yeni Klipler özelliğini deneyebilirsiniz.



    https://www.engadget.com/youtube-clips-twitch-174701618.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    gun

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    19 saat önce
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