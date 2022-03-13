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    YouTube'un transkripsiyon özelliği Android uygulamasına geliyor

    YouTube'un ilk olarak masaüstü sürümde yayınladığı süre bazlı altyazı özelliği artık belirli Android cihazda da kullanılabiliyor.                                
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    YouTube'un transkripsiyon özelliği Android uygulamasına geliyor
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    Bir süre önce masaüstü sürümde transkripsiyon özelliğini kullanıma sunan YouTube, özelliği Android uygulamasına da getiriyor. Özellik, süre bazlı altyazılarla kullanıcıların videoda ilgilendikleri kısma metin üzerinden hızlı bir şekilde gitmelerine olanak tanıyor.

    Yaygın kullanıma sunulmadı

    YouTube'da video sürelerinin artmasıyla beraber, bir video içerisinde kullanıcıların ilgilendikleri bölümleri bulması da zorlaşmaya başladı. Bu durumla beraber platform, içerik oluşturucuları videoları başlıklara göre ayırabilme özelliğini sunmuştu. Ayrıca, kullanıcıların tam olarak istedikleri bölüme gidebilmeleri adına süre bazlı altyazıları da platforma ekledi.

    Şimdiye kadar masaüstü sürümde yer alan bu altyazı özelliği artık belirli Android cihazlarda da kullanılabilecek. Genel olarak masaüstü ile benzer bir görünüme sahip ancak mobil uyumlu bir kullanıcı arayüzü yer alıyor.

    Özellik, şu an için yalnızca belirli Android cihazlarda kullanılabiliyor. Yaygın kullanıma ne zaman sunulacağına bir zaman çizelgesi bulunmuyor.

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