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    Google, arama sonuçlarında araç reklamları göstermeye başlıyor

    Google, kullanıcıların aradıkları araçlara daha hızlı erişebilmeleri için arama sonuçlarında araç reklamları göstermeye başladığını duyurdu.                     
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    Google, arama sonuçlarında araç reklamları göstermeye başlıyor
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    Gün geçtikçe daha fazla insanın araba satın almak için web üzerinden arama yapmasıyla beraber Google, Arama'da araç reklamları göstermeye başlıyor. Gösterilen reklamlar araca dair bilgiler sunmasıyla birlikte aracın listelendiği sayfaya doğrudan bağlantı içerecek.

    Google Arama sonuçlarında araç reklamları

    "2019 satılık SUV" veya "2017 ikinci el crossover" gibi aramalarda artık kullanıcılar, ilişkili araçların reklamlarını görüntüleyebilecekler.

    Google, arama sonuçlarında araç reklamları göstermeye başlıyor
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    Araç satıcıları konum, marka, model, fiyat ve kilometre gibi bilgilerin yanı sıra aracın görsellerini Google Merchant Center'a ekleyecek ve Google bu bilgileri arama yapılırken kullanıcıları en alakalı arabalarla eşleştirmek için kullanacak.

    Reklamverenler, özelliğin test sürecinde geri dönüşlerde ortalama %25 artış yaşadıklarını belirttiler. Şu anda ABD'de mevcut olan Google'ın yeni araç reklamları özelliği, yeni bir araç arayan daha fazla kullanıcı tarafından kullanılabilir olması için yakında daha fazla ülkede sunulacak.

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