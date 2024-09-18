Youtube'un yeni Hype özelliğiyle küçük kanallar öne çıkacak

YouTube, Hype olarak adlandırdığı yeni bir özellik ile küçük kanalları öne çıkarmayı ve insanların yeni içerik üreticilerini keşfedebilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Hype ile yeni video ve kanalları keşfetmek kolaylaşıyor

Kullancılar Hype butonuna basarak, beğendikleri ve ön plana çıkmasını istedikleri videoyu, platform genelinde bir liderlik tablosuna taşıyabiliyor. Yeni özellik Trending videolara benziyor ancak farklı olarak kullanıcıların en çok izlediği videolar yerine, daha küçük kanallara ve insanların neyi önermeyi seçtiklerine odaklanıyor.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de de kullanıma sunulmaya başlanan test aşamasındaki özellik, 500 binin altında aboneye sahip bazı içerik üreticiler için aktif edildi.

YouTube'un ürün yönetimi direktörü Bangaly Kaba, bir Youtube kanalının 500 bin aboneye ulaştığında işlerin değiştiğini ve hem büyüme hem de gelir açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu söylüyor. Kaba, büyük kanalların daha daha fazla izlenme eğiliminde olduğunu, izlendikçe daha fazla önerildiğini ve daha da fazla izlenip bir döngü içerisine girdiğini belirtiyor. Dolayısıyla Hype özelliğinin bu döngüyü kırmak için faydalı olduğunu söylüyor.

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Bunun dışında kanalların hayran kitlesine sevdikleri kişi ve kanalların başarılı olması için bir yol sunduklarını belirtiyor. Kaba ayrıca, kullanıcıların başka türlü keşfedemeyecekleri veya YouTube'un başka türlü öneremeyeceği şeyleri keşfetmek istediklerini, bu özelliğin kullanıcıların bu isteklerini sağlayacağını ifade ediyor.

Youtube, her ülkeye özgü olarak oluşturulacak olan Hype liderlik tablosunu, zamanla her kullanıcı için kişiselleştirmeyi planlıyor. Kaba, Hype'ın geleneksel YouTube algoritmasını etkilemeyeceğini söylüyor, ancak Hype bölümünde yakında daha fazla filtre ve konuya özgü liderlik tabloları olabileceğini ve hype'lanan videoların öneriler akışında yeni bir bölümde gösterilmeye başlanacağını belirtiyor.

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Youtube'un yeni Hype özelliğiyle küçük kanallar öne çıkacak