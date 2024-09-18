Youtube'un yeni Hype özelliğiyle küçük kanallar öne çıkacak

Hype ile yeni video ve kanalları keşfetmek kolaylaşıyor
Kullancılar Hype butonuna basarak, beğendikleri ve ön plana çıkmasını istedikleri videoyu, platform genelinde bir liderlik tablosuna taşıyabiliyor. Yeni özellik Trending videolara benziyor ancak farklı olarak kullanıcıların en çok izlediği videolar yerine, daha küçük kanallara ve insanların neyi önermeyi seçtiklerine odaklanıyor.
Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de de kullanıma sunulmaya başlanan test aşamasındaki özellik, 500 binin altında aboneye sahip bazı içerik üreticiler için aktif edildi.
YouTube'un ürün yönetimi direktörü Bangaly Kaba, bir Youtube kanalının 500 bin aboneye ulaştığında işlerin değiştiğini ve hem büyüme hem de gelir açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu söylüyor. Kaba, büyük kanalların daha daha fazla izlenme eğiliminde olduğunu, izlendikçe daha fazla önerildiğini ve daha da fazla izlenip bir döngü içerisine girdiğini belirtiyor. Dolayısıyla Hype özelliğinin bu döngüyü kırmak için faydalı olduğunu söylüyor.
Bunun dışında kanalların hayran kitlesine sevdikleri kişi ve kanalların başarılı olması için bir yol sunduklarını belirtiyor. Kaba ayrıca, kullanıcıların başka türlü keşfedemeyecekleri veya YouTube'un başka türlü öneremeyeceği şeyleri keşfetmek istediklerini, bu özelliğin kullanıcıların bu isteklerini sağlayacağını ifade ediyor.
Youtube, her ülkeye özgü olarak oluşturulacak olan Hype liderlik tablosunu, zamanla her kullanıcı için kişiselleştirmeyi planlıyor. Kaba, Hype'ın geleneksel YouTube algoritmasını etkilemeyeceğini söylüyor, ancak Hype bölümünde yakında daha fazla filtre ve konuya özgü liderlik tabloları olabileceğini ve hype'lanan videoların öneriler akışında yeni bir bölümde gösterilmeye başlanacağını belirtiyor.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/9/18/24247995/youtube-hype-creators https://blog.youtube/news-and-events/youtube-hype/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...