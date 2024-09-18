Instagram 18 yaş altı kullanıcılara yeni kısıtlamalar getirdi

Genç hesapları ile alınacak yeni önlemler belli oldu
- Genç hesap kullanıcılarının hesapları otomatik olarak gizli olacak ve bu kapsamda yalnızca kullanıcıların kabul ettiği takipçilerin paylaştıkları içerikler görülebilecek.
- Yeni kısıtlamalar ile birlikte reşit olmayan kullanıcıların Keşfet ve Reels alanlarında karşılarına çıkabilecek içerikler filtrelenecek. Böylece bu yaş grubundaki kullanıcıların hassas içerikler olarak adlandırılan şiddet ve kozmetik ürün reklamları gibi içeriklerden korunması sağlanacak.
- Bu hesaba sahip olan 18 yaş altı kullanıcılar artık yalnızca takipleştikleri kişilerle etkileşime geçip mesajlaşabilecek.
- Bir diğer yenilik ise zaman uyarısı. Böylece günlük 60 dakikayı aşan genç hesap kullanıcılarına uygulamadan çıkmalarını söyleyen bildirimler gönderilecek.
- Dikkat çeken yeni bir özellik ise uyku modu kısıtlaması olacak. Bu özellikle, gelen bildirimler sessize alınacak ve mesajlara otomatik yanıt verilecek. Uyku modu akşam 10 ile sabah 7 arası aktif olacak.
Instagram'ın duyurduğu yeni özellikler ile birlikte ebeveynler artık tam olarak kontrolü ele alabilecek. Genç hesap kapsamında kullanıcıların ebeveynleri, çocuklarının hesaplarını denetleyerek ayarlarını yönetebilecek. İsteyen ebeveynler ise ayarları kendilerinin yönetmelerine izin verebilecek.
Yeni kısıtlama ile birlikte ebeveynler, çocuklarının hangi içeriklerle ilgili başlıkları seçtiğini görebilecek ve son bir haftada hangi kullanıcılar ile mesajlaştıklarına göz atabilecek. Ancak mesajların içeriğine erişim sağlanamayacak. Ayrıca, ebeveynler çocuklarının uygulamayı kullanma sürelerini belirleyip, belirli saat aralıklarında Instagram'a girmelerini de engelleyebilme hakkına sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...