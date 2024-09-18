Instagram 18 yaş altı kullanıcılara yeni kısıtlamalar getirdi

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Tam Boyutta Gör Instagram, reşit olmayan kullanıcılarına yönelik yeni çalışmasını sahibi Meta'nın resmi web sitesinden duyurdu. Yapılan duyuruda Meta yetkilileri, "genç hesaplarının" diğer ülkeler ile birlikte Türkiye'de de Ocak ayından itibaren kullanılmaya başlayacağını belirtti.

Genç hesapları ile alınacak yeni önlemler belli oldu

Genç hesap kullanıcılarının hesapları otomatik olarak gizli olacak ve bu kapsamda yalnızca kullanıcıların kabul ettiği takipçilerin paylaştıkları içerikler görülebilecek.

Yeni kısıtlamalar ile birlikte reşit olmayan kullanıcıların Keşfet ve Reels alanlarında karşılarına çıkabilecek içerikler filtrelenecek. Böylece bu yaş grubundaki kullanıcıların hassas içerikler olarak adlandırılan şiddet ve kozmetik ürün reklamları gibi içeriklerden korunması sağlanacak.

Bu hesaba sahip olan 18 yaş altı kullanıcılar artık yalnızca takipleştikleri kişilerle etkileşime geçip mesajlaşabilecek.

Bir diğer yenilik ise zaman uyarısı. Böylece günlük 60 dakikayı aşan genç hesap kullanıcılarına uygulamadan çıkmalarını söyleyen bildirimler gönderilecek.

Dikkat çeken yeni bir özellik ise uyku modu kısıtlaması olacak. Bu özellikle, gelen bildirimler sessize alınacak ve mesajlara otomatik yanıt verilecek. Uyku modu akşam 10 ile sabah 7 arası aktif olacak.

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Instagram'ın duyurduğu yeni özellikler ile birlikte ebeveynler artık tam olarak kontrolü ele alabilecek. Genç hesap kapsamında kullanıcıların ebeveynleri, çocuklarının hesaplarını denetleyerek ayarlarını yönetebilecek. İsteyen ebeveynler ise ayarları kendilerinin yönetmelerine izin verebilecek.

Yeni kısıtlama ile birlikte ebeveynler, çocuklarının hangi içeriklerle ilgili başlıkları seçtiğini görebilecek ve son bir haftada hangi kullanıcılar ile mesajlaştıklarına göz atabilecek. Ancak mesajların içeriğine erişim sağlanamayacak. Ayrıca, ebeveynler çocuklarının uygulamayı kullanma sürelerini belirleyip, belirli saat aralıklarında Instagram'a girmelerini de engelleyebilme hakkına sahip olacak.

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Instagram 18 yaş altı kullanıcılara yeni kısıtlamalar getirdi