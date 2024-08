YouTube'un yeni özelliği yanlış bilgilerin yayılmasını önleyecek

Tam Boyutta Gör "X" olmadan önce Twitter, kullanıcıların yanıltıcı veya kafa karıştırıcı bir tweet/gönderi altında bilgi sağlayarak bunu açıklığa kavuşturmasına izin veren Topluluk Notları adında bir özellik tanıttı. Yanlış bilginin yayılmasını azaltmaya yardımcı olmak için çok değerli ancak hâlâ istenildiği gibi çalışmayan bir özellik. Şimdi YouTube da benzer bir özellik kazanıyor. Henüz bir adı olmasa da YouTube, Topluluk Notları'na çok benzeyen yeni bir özellik için pilot program başlattı.

YouTube topluluk notları özelliği nasıl kullanılacak?

YouTube’da bir videoda kafa karıştırıcı veya yanlış bilgiler olduğunu düşünen kullanıcılar, açıklığa kavuşturmak için bir not gönderebilecek. Videoların altında notun yazılıp gönderilebileceği “Not ekle” butonu olacak. Çok çeşitli görüşlere sahip kişiler, bu katkıyı inceleyebilecek ve bir grup olarak notun videoda gösterilip gösterilmeyeceğine karar verebilecek. Not onaylanırsa, doğrudan videonun altında görünecek.

Notların yayınlanabilmesi için kullanıcının kendi sözcükleriyle yazmış olması, kolay anlaşılabilir olması, tarafsız olması ve videoda veya video başlığında yapılan iddiayı doğrudan ele alması gerekiyor. Ayrıca topluluk tarafından yararlı bulunması halinde yayınlanacak.

Google bu özelliği ilk olarak Haziran ayında duyurdu. Şu anda belirli bir kullanıcı grubuyla test ediliyor. Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı belli değil.

