Tam Boyutta Gör YouTube’da şu anda reklam zamanı geldiğinde, reklam tam ekran olarak gösteriliyor ve izleyici videodan kopuyor. Ancak, bu yeni formatta canlı yayındaki reklamlar, resim içinde resim modunda gösterilecek.

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Reklamlar, canlı yayın kesintiye uğramadan gösterilecek

YouTube, içerik oluşturucuların para kazanma ayarlarından yeni reklam formatını seçebileceğini söylüyor. Ayrıca bu ayarı gelecekteki tüm canlı yayınlar için varsayılan olarak ayarlayabilecek. Ek olarak içerik üreticiler, canlı yayınlardan ve canlı yayın tekrarlarından elde ettikleri reklam gelirlerinin dökümünü analiz sayfasında görebilecek.

YouTube, canlı yayınlarda videonun ortasında gösterilen reklamlar için yeni resim içinde resim formatını önümüzdeki aylarda göstermeye başlayacak. Bu, içerik üreticilerin canlı yayını kesintiye uğratmadan reklam yayınlamasına olanak tanıyacak.

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YouTube, canlı yayınlar için yeni reklam formatını test ediyor