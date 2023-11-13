Yapay zeka nedeniyle Android telefonlarda RAM miktarı artacak

Düzgün yapay zeka deneyimi için 20 GB RAM gerekiyor
Twitter'daki Revegnus kullanıcısının aktardığı bilgilere göre cep telefonun üzerinde AI ile imaj yaratmak için 12 GB RAM'e ihtiyaç duyuluyor. Yapay zeka yardımlı diğer fonksiyonları da ekleyince telefonun düzgün bir biçimde çalışabilmesi için 20 GB civarı RAM'e ihtiyaç duyulacak. Günümüzde ortalama 8 GB RAM'li telefonların standart olduğu düşünülürse gelecekte RAM miktarlarının önemli ölçüde artacağını tahmin etmek zor değil.
Geçtiğimiz aylarda 24 GB RAM'e sahip OnePlus Ace 2 Pro telefonu tanıtılmıştı. Ancak üst seviye telefonlarda genel olarak 8 ve 12 GB RAM'ler yaygın olarak kullanılıyor. Dolayısıyla 2024 yılında yapay zekanın telefonlara daha fazla entegre edilmesiyle artan bellek ihtiyacı nedeniyle daha büyük RAM'li telefonlar görmeye başlayacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.