Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zeka nedeniyle Android telefonlarda RAM miktarı artacak

    Gün geçtikçe artan yapay zeka kullanımıyla telefonlarda daha fazla belleğe ihtiyaç duyuluyor. AI yeteneklerinin düzgün şekilde çalışabilmesi için 20 GB ve üzeri RAM'e sahip telefonlar piyasada olacak.
    Yapay zeka nedeniyle Android telefonlarda RAM miktarı artacak Tam Boyutta Gör
    2024 yılında akıllı telefonlardaki en büyük trend telefon üzerinde yapay zeka kullanımı olacak gibi görünüyor. Snapdragon 8 Gen 3, Dimensity 9300 ve Exynos 2400 gibi çipsetler güçlü yapay zeka motorlarına sahipler. Hatta geçtiğimiz günlerde Samsung'un Galaxy S24 serisini gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle donatacağına yönelik haberler çıkmıştı. Ancak telefon üzerinde yapay zeka özelliklerini çalıştırmak için çok fazla RAM'e ihtiyaç duyulacak gibi görünüyor.

    Düzgün yapay zeka deneyimi için 20 GB RAM gerekiyor

    Twitter'daki Revegnus kullanıcısının aktardığı bilgilere göre cep telefonun üzerinde AI ile imaj yaratmak için 12 GB RAM'e ihtiyaç duyuluyor. Yapay zeka yardımlı diğer fonksiyonları da ekleyince telefonun düzgün bir biçimde çalışabilmesi için 20 GB civarı RAM'e ihtiyaç duyulacak. Günümüzde ortalama 8 GB RAM'li telefonların standart olduğu düşünülürse gelecekte RAM miktarlarının önemli ölçüde artacağını tahmin etmek zor değil.

    Geçtiğimiz aylarda 24 GB RAM'e sahip OnePlus Ace 2 Pro telefonu tanıtılmıştı. Ancak üst seviye telefonlarda genel olarak 8 ve 12 GB RAM'ler yaygın olarak kullanılıyor. Dolayısıyla 2024 yılında yapay zekanın telefonlara daha fazla entegre edilmesiyle artan bellek ihtiyacı nedeniyle daha büyük RAM'li telefonlar görmeye başlayacağız.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vgt nedir votka bozulur mu 1.5 tsi motor sudam parfüm ankara frenci tavsiye

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    realme 9 Pro
    realme 9 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız