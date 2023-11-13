Tam Boyutta Gör 2024 yılında akıllı telefonlardaki en büyük trend telefon üzerinde yapay zeka kullanımı olacak gibi görünüyor. Snapdragon 8 Gen 3, Dimensity 9300 ve Exynos 2400 gibi çipsetler güçlü yapay zeka motorlarına sahipler. Hatta geçtiğimiz günlerde Samsung'un Galaxy S24 serisini gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle donatacağına yönelik haberler çıkmıştı. Ancak telefon üzerinde yapay zeka özelliklerini çalıştırmak için çok fazla RAM'e ihtiyaç duyulacak gibi görünüyor.

Düzgün yapay zeka deneyimi için 20 GB RAM gerekiyor

Twitter'daki Revegnus kullanıcısının aktardığı bilgilere göre cep telefonun üzerinde AI ile imaj yaratmak için 12 GB RAM'e ihtiyaç duyuluyor. Yapay zeka yardımlı diğer fonksiyonları da ekleyince telefonun düzgün bir biçimde çalışabilmesi için 20 GB civarı RAM'e ihtiyaç duyulacak. Günümüzde ortalama 8 GB RAM'li telefonların standart olduğu düşünülürse gelecekte RAM miktarlarının önemli ölçüde artacağını tahmin etmek zor değil.

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Geçtiğimiz aylarda 24 GB RAM'e sahip OnePlus Ace 2 Pro telefonu tanıtılmıştı. Ancak üst seviye telefonlarda genel olarak 8 ve 12 GB RAM'ler yaygın olarak kullanılıyor. Dolayısıyla 2024 yılında yapay zekanın telefonlara daha fazla entegre edilmesiyle artan bellek ihtiyacı nedeniyle daha büyük RAM'li telefonlar görmeye başlayacağız.

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Yapay zeka nedeniyle Android telefonlarda RAM miktarı artacak