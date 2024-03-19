YouTube, yapay zeka içeriklerini etiketleme aracını platforma ekledi

Tam Boyutta Gör YouTube, içerik oluşturucuların yapay zeka tarafından üretilen içerikleri beyan etmelerini zorunlu kılacağını söylemişti ancak yeni yapay zeka içeriklerini etiketleme aracı bir zorunluluktan ziyade içerik oluşturucunun iyi niyetine kalan bir özellik olacak. Yeni etiketleme aracı sayesinde içerik oluşturucular, kendi videolarında yapay zeka tarafından üretilen veya sentetik materyaller varsa bunları açıkça belirtebilecekler.

YouTube’a yeni yapay zeka etiketi geldi

Yeni araç, yükleme ve yayınlama sürecinde beliriyor ve içerik oluşturucuların gerçekçi görünen "değiştirilmiş veya sentetik" içeriği açıklamaları gerekiyor. Değiştirilmiş veya sentetik içerik tanımı, gerçek bir kişiye söylemediği bir şeyi söyletmek veya yaptırmak; gerçek olayların ve yerlerin görüntülerini değiştirmek veya hiç yaşanmamış bir şeyi gerçekçi bir şekilde gösteren sahneleri içeriyor. Bunlara deepfake görüntüler ve sesler de dahil. Şu sıralarda çokça gördüğümüz AI seslendirmenler de bunlar yine dahil.

Tam Boyutta Gör Öte yandan güzellik filtreleri, arka plan bulanıklığı gibi özel efektler ve animasyon gibi zaten gerçek olmadığı belli olan içerikleri etiketlemek ve açıklamak gerekmeyecek. Yapay zeka içerik etiketlerini kullanıma sunan diğer platformlar gibi YouTube’un yeni özelliği de dürüstlüğe dayanıyor.

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Tam Boyutta Gör YouTube, geçtiğimiz yılın sonlarında yapay zeka tarafından üretilen içerik politikasını detaylandırmıştı. Platform, müzik şirketlerini ve sanatçıları koruyan katı kurallar getirirken diğer herkes için kuralları çok katılaştırmamıştı. Yani eğer siz Eminem’seniz ve sesinizin klonlanarak başka bir şarkıda kullanıldığını fark ederseniz istediğiniz takdirde içeriği kaldırtabilirsiniz. Ancak eğer sıradan biriyseniz ve deepfake görüntünüz YouTube’da dolaşıyorsa şirketin gözden geçireceği bir gizlilik talep formu doldurmanız gerekiyor.

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YouTube, yapay zeka içeriklerini etiketleme aracını duyurdu