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    Anlık Bildirim

    YouTube, yapay zeka içeriklerini etiketleme aracını platforma ekledi

    Google’ın yapay zeka içeriklerini tanımlama adımları YouTube’a uzanıyor. YouTube, kısa bir süre önce yeni yapay zeka içeriklerini etiketleme aracını platforma ekledi.
    YouTube, yapay zeka içeriklerini etiketleme aracını duyurdu Tam Boyutta Gör
    YouTube, içerik oluşturucuların yapay zeka tarafından üretilen içerikleri beyan etmelerini zorunlu kılacağını söylemişti ancak yeni yapay zeka içeriklerini etiketleme aracı bir zorunluluktan ziyade içerik oluşturucunun iyi niyetine kalan bir özellik olacak. Yeni etiketleme aracı sayesinde içerik oluşturucular, kendi videolarında yapay zeka tarafından üretilen veya sentetik materyaller varsa bunları açıkça belirtebilecekler.

    YouTube’a yeni yapay zeka etiketi geldi

    Yeni araç, yükleme ve yayınlama sürecinde beliriyor ve içerik oluşturucuların gerçekçi görünen "değiştirilmiş veya sentetik" içeriği açıklamaları gerekiyor. Değiştirilmiş veya sentetik içerik tanımı, gerçek bir kişiye söylemediği bir şeyi söyletmek veya yaptırmak; gerçek olayların ve yerlerin görüntülerini değiştirmek veya hiç yaşanmamış bir şeyi gerçekçi bir şekilde gösteren sahneleri içeriyor. Bunlara deepfake görüntüler ve sesler de dahil. Şu sıralarda çokça gördüğümüz AI seslendirmenler de bunlar yine dahil.

    YouTube, yapay zeka içeriklerini etiketleme aracını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Öte yandan güzellik filtreleri, arka plan bulanıklığı gibi özel efektler ve animasyon gibi zaten gerçek olmadığı belli olan içerikleri etiketlemek ve açıklamak gerekmeyecek. Yapay zeka içerik etiketlerini kullanıma sunan diğer platformlar gibi YouTube’un yeni özelliği de dürüstlüğe dayanıyor.

     

    YouTube, yapay zeka içeriklerini etiketleme aracını duyurdu Tam Boyutta Gör
    YouTube, geçtiğimiz yılın sonlarında yapay zeka tarafından üretilen içerik politikasını detaylandırmıştı. Platform, müzik şirketlerini ve sanatçıları koruyan katı kurallar getirirken diğer herkes için kuralları çok katılaştırmamıştı. Yani eğer siz Eminem’seniz ve sesinizin klonlanarak başka bir şarkıda kullanıldığını fark ederseniz istediğiniz takdirde içeriği kaldırtabilirsiniz. Ancak eğer sıradan biriyseniz ve deepfake görüntünüz YouTube’da dolaşıyorsa şirketin gözden geçireceği bir gizlilik talep formu doldurmanız gerekiyor.
    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/3/18/24104743/youtube-ai-generated-content-disclosure-label https://blog.youtube/news-and-events/disclosing-ai-generated-content/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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