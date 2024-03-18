Google, fotoğraflara can veren “VLOGGER” yapay zekasını tanıttı

Google VLOGGER, fotoğraflara can veriyor
Google VLOGGER yapay zeka modeli, girdi olarak bir kişinin fotoğrafını ve bir ses kaydını kullanarak ortaya son derece gerçekçi sonuçlar çıkartabiliyor. Model, kişinin sesiyle eşleşecek şekilde kelimeleri konuşturabiliyor ve buna karşılık gelen el ve yüz hareketlerini yapabilen videolar üretebiliyor. Elbette videolar mükemmel olmaktan uzak ancak hareketsiz görüntüleri canlandırma becerisinde önemli bir eşiğe ulaşıldığı görülüyor.
Google Research'ten Enric Corona liderliğindeki araştırmacılar, VLOGGER’da difüzyon modelleri adı verilen bir tür makine öğrenimi modelinden yararlandılar. Difüzyon modelleri son zamanlarda metin istemlerinden gerçekçi görüntüler üreten yapay zekalarda kullanılıyordu. Ekip, bu modelleri video alanına çekerek ve geniş bir veri kümesi üzerinde eğiterek fotoğraflara son derece ikna edici bir şekilde hayat verebilen bir yapay zeka sistemi oluşturmayı başardı.
Araştırmada yazarlar, VLOGGER’ın önceki yöntemlerin aksine her bir kişi için eğitim gerektirmediğini, yüz algılama ve kırpmaya dayanmadığını ve tüm görüntüyü tek seferde ürettiğini belirtiyor. MENTOR adı verilen ve 800.000'den fazla farklı kimlik ve 2.200 saatlik video üzerinde eğitilen VLOGGER, dublaj ve video düzenleme alanında potansiyel olarak kullanılabilir. Bu teknoloji aynı zamanda sanal gerçeklik ve oyunlar için fotogerçekçi avatarlar yaratmak için de kullanılabilir. Ayrıca daha ilgi çekici ve etkileyici yapay zeka destekli sanal asistanların ve sohbet robotlarının oluşturulmasına da olanak sağlayabilir.
İyi kullanım senaryolarıyla birlikte bu teknoloji, örneğin bir videodaki kişinin yerine başka birinin benzerinin yerleştirildiği deepfake'lerin oluşturulması gibi kötüye kullanım potansiyeline de sahip. Yapay zeka tarafından üretilen bu videolar daha gerçekçi ve daha kolay oluşturulur hale geldikçe, yanlış bilgilendirme ve dijital sahtecilikle ilgili zorluk daha büyük bir sorun olmaya başlıyor. Bu nedenden dolayı VLOGGER şimdilik sadece bir araştırma modeli olarak mevcut durumda.Kaynakça https://enriccorona.github.io/vlogger/ https://www.tomsguide.com/ai/google-gemini/googles-new-vlogger-ai-lets-you-create-a-lifelike-avatar-from-just-a-photo-and-control-it-with-your-voice Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.