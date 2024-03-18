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    Google, fotoğraflara can veren “VLOGGER” yapay zekasını tanıttı

    Google’ın üretken yapay zeka atılımı ve araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Yazılım devi kısa süre önce fotoğraflara can veren “VLOGGER” yapay zekasını tanıttı.
    Google, fotoğraflara can veren “VLOGGER” yapay zekasını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Google araştırmacıları, insanların tek bir fotoğrafını kullanarak konuşan, el kol hareketi yapan ve hareket eden gerçekçi videolar üretebilen yeni bir yapay zeka sistemi geliştirdi. VLOGGER adı verilen teknoloji, şaşırtıcı derecede gerçekçi görüntüleri sentezlemek için gelişmiş makine öğrenimi modellerine dayanıyor ve bir dizi potansiyel uygulamanın önünü açarken aynı zamanda “deepfake” videolar konusunda endişeler oluşturuyor.

    Google VLOGGER, fotoğraflara can veriyor

    Google VLOGGER yapay zeka modeli, girdi olarak bir kişinin fotoğrafını ve bir ses kaydını kullanarak ortaya son derece gerçekçi sonuçlar çıkartabiliyor. Model, kişinin sesiyle eşleşecek şekilde kelimeleri konuşturabiliyor ve buna karşılık gelen el ve yüz hareketlerini yapabilen videolar üretebiliyor. Elbette videolar mükemmel olmaktan uzak ancak hareketsiz görüntüleri canlandırma becerisinde önemli bir eşiğe ulaşıldığı görülüyor.

    Google Research'ten Enric Corona liderliğindeki araştırmacılar, VLOGGER’da difüzyon modelleri adı verilen bir tür makine öğrenimi modelinden yararlandılar. Difüzyon modelleri son zamanlarda metin istemlerinden gerçekçi görüntüler üreten yapay zekalarda kullanılıyordu. Ekip, bu modelleri video alanına çekerek ve geniş bir veri kümesi üzerinde eğiterek fotoğraflara son derece ikna edici bir şekilde hayat verebilen bir yapay zeka sistemi oluşturmayı başardı.

    Araştırmada yazarlar, VLOGGER’ın önceki yöntemlerin aksine her bir kişi için eğitim gerektirmediğini, yüz algılama ve kırpmaya dayanmadığını ve tüm görüntüyü tek seferde ürettiğini belirtiyor. MENTOR adı verilen ve 800.000'den fazla farklı kimlik ve 2.200 saatlik video üzerinde eğitilen VLOGGER, dublaj ve video düzenleme alanında potansiyel olarak kullanılabilir. Bu teknoloji aynı zamanda sanal gerçeklik ve oyunlar için fotogerçekçi avatarlar yaratmak için de kullanılabilir. Ayrıca daha ilgi çekici ve etkileyici yapay zeka destekli sanal asistanların ve sohbet robotlarının oluşturulmasına da olanak sağlayabilir.

    İyi kullanım senaryolarıyla birlikte bu teknoloji, örneğin bir videodaki kişinin yerine başka birinin benzerinin yerleştirildiği deepfake'lerin oluşturulması gibi kötüye kullanım potansiyeline de sahip. Yapay zeka tarafından üretilen bu videolar daha gerçekçi ve daha kolay oluşturulur hale geldikçe, yanlış bilgilendirme ve dijital sahtecilikle ilgili zorluk daha büyük bir sorun olmaya başlıyor. Bu nedenden dolayı VLOGGER şimdilik sadece bir araştırma modeli olarak mevcut durumda.

    Kaynakça https://enriccorona.github.io/vlogger/ https://www.tomsguide.com/ai/google-gemini/googles-new-vlogger-ai-lets-you-create-a-lifelike-avatar-from-just-a-photo-and-control-it-with-your-voice
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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