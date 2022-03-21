Yuga Labs, Otherside adlı yeni projesini duyurdu

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Bored Ape Yacht Club NFT koleksiyonunun yaratıcısı Yuga Labs, kendi kripto parası ApeCoin’i piyasaya sürmesinin ardından, yeni projelerine devam ediyor. Yuga Labs, bugün resmi Twitter hesabı üzerinden Otherside adlı yeni bir projesini duyurdu.

APE coin rekor kırdı 2 gün önce eklendi

Otherside adlı yeni projenin tanıtım fragmanı yayınladı. Ayrıca belirtmek gerekirse Fragmanda, Otherside projesinin ne olduğu açıkça belirtilmiyor, ancak Otherside’ın kültür, oyun ve ticaret üzerine odaklanacağı düşünülüyor.

Bunun yanında ApeCoin’in bu haftaki duyuruları ve bu fragman ile beraber söz konusu projenin ApeCoin kullanımını içereceğini gösteriyor. Daha önce bildirildiği gibi, Yuga Labs’in farklı popüler NFT türleri ile uyumlu oyun merkezli bir sanal dünya üzerinde çalıştığı söyleniyordu.

Yayınlanan fragmanda Mutant Apes, CryptoPunks ve Meebits gibi NFT koleksiyonlarından örnekler yer alıyor.

Son olarak hatırlatmak gerekirse geçtiğimiz hafta Yuga Labs; CryptoPunks ve Meebits NFT koleksiyonlarını satın aldığını duyurmuştu.

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Yuga Labs, Twitter Hesabından Yeni Projesinin Fragmanını Paylaştı