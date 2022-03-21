Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yuga Labs, Otherside adlı yeni projesini duyurdu

    Bored Ape Yacht Club NFT koleksiyonunun ve Apecoin'in yaratıcısı Yuga Labs yeni projesi Otherside'ın fragmanını yayınladı.                                                  
    Oy Ver

    Yuga Labs, Twitter Hesabından Yeni Projesinin Fragmanını Paylaştı
    Tam Boyutta Gör

    Bored Ape Yacht Club NFT koleksiyonunun yaratıcısı Yuga Labs, kendi kripto parası ApeCoin’i piyasaya sürmesinin ardından, yeni projelerine devam ediyor. Yuga Labs, bugün resmi Twitter hesabı üzerinden Otherside adlı yeni bir projesini duyurdu. 

    Otherside adlı yeni projenin tanıtım fragmanı yayınladı. Ayrıca belirtmek gerekirse Fragmanda, Otherside projesinin ne olduğu açıkça belirtilmiyor, ancak Otherside’ın kültür, oyun ve ticaret üzerine odaklanacağı düşünülüyor. 

    Bunun yanında ApeCoin’in bu haftaki duyuruları ve bu fragman ile beraber söz konusu projenin ApeCoin kullanımını içereceğini gösteriyor. Daha önce bildirildiği gibi, Yuga Labs’in farklı popüler NFT türleri ile uyumlu oyun merkezli bir sanal dünya üzerinde çalıştığı söyleniyordu. 

    Yayınlanan fragmanda Mutant Apes, CryptoPunks ve Meebits gibi NFT koleksiyonlarından örnekler yer alıyor. 

    Son olarak hatırlatmak gerekirse geçtiğimiz hafta Yuga Labs; CryptoPunks ve Meebits NFT koleksiyonlarını satın aldığını duyurmuştu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    K
    kombinciniz 1 saat önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 4 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    2021 Apple MacBook Pro 16 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız