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    Anlık Bildirim

    Sonic yaratıcısına ikinci gözaltı şoku

    Sonic the Hedgehog karakterinin yaratıcısı ikinci kez sızıntı ticaretinden göz altına alındı. Bu kez başka bir firmanın hisselerini erken satın aldığı iddia ediliyor. 
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    Sonic the Hedgehog karakterinin yaratıcısı olarak bilinen Yuji Naka geçtiğimiz haftalarda sızıntı ticareti yapmak suçundan göz altına alınmıştı. Görünen o ki Yuji Naka’nın vukuatları bitmiyor.

    Yuji Naka’ya ikinci şok

    Hatırlanacağı üzere Yuji Naka, stüdyosu Square Enix ve Aiming arasında bir ortaklık olacağını erkenden öğrenince hisse satın almış ve önemli kârlar elde etmişti. İş ortaya çıkınca da göz altına alınmıştı.

    Bu kez Yuji Naka’nın Square Enix ve Ateam arasında yapılan The First Soldier ortaklığını 2021 başlarında öğrendiği ve açıklanmadan önce arkadaşlarıyla toplamda 1.8 milyon dolarlık hisse satın aldığı ortaya çıktı. Haliyle yine büyük kazançlar elde etti.

    Tokyo savcılığı Yuki Naja hakkında yeniden gözaltı kararı verirken ikinci bir dava daha açılacak. Aynı suç ikinci kez işlendiği için Yuji Naka’nın daha yüksek cezalar alabileceği belirtiliyor. Square Enix ise böylece üçüncü darbeyi de yemiş oluyor.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 2 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 2 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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