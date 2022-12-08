Sonic yaratıcısına ikinci gözaltı şoku

Tam Boyutta Gör Sonic the Hedgehog karakterinin yaratıcısı olarak bilinen Yuji Naka geçtiğimiz haftalarda sızıntı ticareti yapmak suçundan göz altına alınmıştı. Görünen o ki Yuji Naka’nın vukuatları bitmiyor.

Yuji Naka’ya ikinci şok

Hatırlanacağı üzere Yuji Naka, stüdyosu Square Enix ve Aiming arasında bir ortaklık olacağını erkenden öğrenince hisse satın almış ve önemli kârlar elde etmişti. İş ortaya çıkınca da göz altına alınmıştı.

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Bu kez Yuji Naka’nın Square Enix ve Ateam arasında yapılan The First Soldier ortaklığını 2021 başlarında öğrendiği ve açıklanmadan önce arkadaşlarıyla toplamda 1.8 milyon dolarlık hisse satın aldığı ortaya çıktı. Haliyle yine büyük kazançlar elde etti.

Tokyo savcılığı Yuki Naja hakkında yeniden gözaltı kararı verirken ikinci bir dava daha açılacak. Aynı suç ikinci kez işlendiği için Yuji Naka’nın daha yüksek cezalar alabileceği belirtiliyor. Square Enix ise böylece üçüncü darbeyi de yemiş oluyor.

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Yuji Naka rahat durmuyor