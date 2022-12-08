Sonic yaratıcısına ikinci gözaltı şoku

Yuji Naka’ya ikinci şok
Hatırlanacağı üzere Yuji Naka, stüdyosu Square Enix ve Aiming arasında bir ortaklık olacağını erkenden öğrenince hisse satın almış ve önemli kârlar elde etmişti. İş ortaya çıkınca da göz altına alınmıştı.
Bu kez Yuji Naka’nın Square Enix ve Ateam arasında yapılan The First Soldier ortaklığını 2021 başlarında öğrendiği ve açıklanmadan önce arkadaşlarıyla toplamda 1.8 milyon dolarlık hisse satın aldığı ortaya çıktı. Haliyle yine büyük kazançlar elde etti.
Tokyo savcılığı Yuki Naja hakkında yeniden gözaltı kararı verirken ikinci bir dava daha açılacak. Aynı suç ikinci kez işlendiği için Yuji Naka’nın daha yüksek cezalar alabileceği belirtiliyor. Square Enix ise böylece üçüncü darbeyi de yemiş oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım