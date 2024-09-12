Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yüksek fiyat ile çıkan PS5 Pro, satış adedi konusunda şaşırtabilir

    Araştırma şirketleri ve uzmanlara göre Sony’nin yeni konsolu PS5 Pro, yüksek fiyatına rağmen PS4 Pro ile benzer satış rakamlarına ulaşabilir. PS5 Pro’nın 15 milyon ünite satabileceği söyleniyor.
    Yüksek fiyat ile çıkan PS5 Pro'nun ne kadar satacağı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Sony, merakla beklenen PS5 Pro’yu tanıtırken açıkladığı fiyat ise çoğu kişi tarafından yüksek bulundu. Bölgeye göre 699,99 $ / 699,99 £ / 799,99 € fiyatlandırma ile satışa sunulacak olan PS5 Pro, PlayStation 4 Pro’nun 400 dolarlık fiyatına göre ciddi bir sıçrama yapıyor. PS5 Slim ise 450 dolarlık fiyatıyla çok daha ucuz bir seçenek gibi kalıyor. Ancak buna rağmen araştırma şirketleri ve uzmanlardan gelen açıklamalara göre PS5 Pro, PS4 Pro ile benzer satış rakamlarına ulaşabilir.

    PS5 Pro, PS4 ile benzer satacak

    MIDiA Research’te oyun endüstrisi analisti olan Rhys Elliott’a nesil sonuna kadar 13 ila 15 milyon arasında PS5 Pro satışının mümkün olduğunu belirtiyor. PS4'teki yaklaşık 50 milyon oyuncu, yeni nesil konsollara geçiş yapmayı düşünüyor ve bu kitlenin bir kısmı PS5 Pro'ya geçiş yapabileceği düşünülüyor. Özellikle Rockstar'ın merakla beklenen GTA 6’nın PS5 Pro'nun satışlarını artıracağı belirtiliyor.

    Yüksek fiyat ile çıkan PS5 Pro'nun ne kadar satacağı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Ampere Analysis'te oyun araştırma direktörü olan Piers Harding-Rolls ise benzer şekilde fiyatlandırmanın ses getireceğini söylüyor. Bununla birlikte Ampere, Sony'nin konsolun çıkış döneminde yaklaşık 1,3 milyon PS5 Pro satmasını bekliyor. PS4 Pro, lansman döneminde 1,7 milyon adet satılmıştı.

    Ampere'nin verilerine göre, PS4 Pro'nun ömür boyu satışları 14,5 milyon üniteye ulaşarak toplam PS4 satışlarının yaklaşık yüzde 12'sini oluşturdu. Şirket, PS5 Pro için de benzer bir dinamik öngörüyor ve 2029'a kadar yaklaşık 13 milyon ünitelik bir satış rakamını öngörüyor.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/100469/analyst-expects-13-15-million-sales-of-playstation-5-pro-says-700-console-is-for-superfans/index.html https://www.videogameschronicle.com/news/analyst-expects-ps5-pro-to-sell-at-ps4-pro-levels-despite-relatively-high-price/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 2 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kapağı açılmamış şarap bozulur mu yüksek sesle müzik dinleme cezası duş jeli ile araba yıkanır mı gizli dns sunucusuna erişilemiyor balkona kamera takmak yasal mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A14
    Samsung Galaxy A14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız