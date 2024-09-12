Yüksek fiyat ile çıkan PS5 Pro, satış adedi konusunda şaşırtabilir

PS5 Pro, PS4 ile benzer satacak
MIDiA Research’te oyun endüstrisi analisti olan Rhys Elliott’a nesil sonuna kadar 13 ila 15 milyon arasında PS5 Pro satışının mümkün olduğunu belirtiyor. PS4'teki yaklaşık 50 milyon oyuncu, yeni nesil konsollara geçiş yapmayı düşünüyor ve bu kitlenin bir kısmı PS5 Pro'ya geçiş yapabileceği düşünülüyor. Özellikle Rockstar'ın merakla beklenen GTA 6’nın PS5 Pro'nun satışlarını artıracağı belirtiliyor.
Ampere'nin verilerine göre, PS4 Pro'nun ömür boyu satışları 14,5 milyon üniteye ulaşarak toplam PS4 satışlarının yaklaşık yüzde 12'sini oluşturdu. Şirket, PS5 Pro için de benzer bir dinamik öngörüyor ve 2029'a kadar yaklaşık 13 milyon ünitelik bir satış rakamını öngörüyor.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/100469/analyst-expects-13-15-million-sales-of-playstation-5-pro-says-700-console-is-for-superfans/index.html https://www.videogameschronicle.com/news/analyst-expects-ps5-pro-to-sell-at-ps4-pro-levels-despite-relatively-high-price/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.