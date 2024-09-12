Yüksek fiyat ile çıkan PS5 Pro, satış adedi konusunda şaşırtabilir

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Tam Boyutta Gör Sony, merakla beklenen PS5 Pro’yu tanıtırken açıkladığı fiyat ise çoğu kişi tarafından yüksek bulundu. Bölgeye göre 699,99 $ / 699,99 £ / 799,99 € fiyatlandırma ile satışa sunulacak olan PS5 Pro, PlayStation 4 Pro’nun 400 dolarlık fiyatına göre ciddi bir sıçrama yapıyor. PS5 Slim ise 450 dolarlık fiyatıyla çok daha ucuz bir seçenek gibi kalıyor. Ancak buna rağmen araştırma şirketleri ve uzmanlardan gelen açıklamalara göre PS5 Pro, PS4 Pro ile benzer satış rakamlarına ulaşabilir.

PS5 Pro, PS4 ile benzer satacak

MIDiA Research’te oyun endüstrisi analisti olan Rhys Elliott’a nesil sonuna kadar 13 ila 15 milyon arasında PS5 Pro satışının mümkün olduğunu belirtiyor. PS4'teki yaklaşık 50 milyon oyuncu, yeni nesil konsollara geçiş yapmayı düşünüyor ve bu kitlenin bir kısmı PS5 Pro'ya geçiş yapabileceği düşünülüyor. Özellikle Rockstar'ın merakla beklenen GTA 6’nın PS5 Pro'nun satışlarını artıracağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Ampere Analysis'te oyun araştırma direktörü olan Piers Harding-Rolls ise benzer şekilde fiyatlandırmanın ses getireceğini söylüyor. Bununla birlikte Ampere, Sony'nin konsolun çıkış döneminde yaklaşık 1,3 milyon PS5 Pro satmasını bekliyor. PS4 Pro, lansman döneminde 1,7 milyon adet satılmıştı.

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Ampere'nin verilerine göre, PS4 Pro'nun ömür boyu satışları 14,5 milyon üniteye ulaşarak toplam PS4 satışlarının yaklaşık yüzde 12'sini oluşturdu. Şirket, PS5 Pro için de benzer bir dinamik öngörüyor ve 2029'a kadar yaklaşık 13 milyon ünitelik bir satış rakamını öngörüyor.

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Yüksek fiyat ile çıkan PS5 Pro'nun ne kadar satacağı açıklandı