Milli Muharip Uçak KAAN ve ANKA-3 ne zaman uçacak?

Tam Boyutta Gör Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen milli savaş uçağı KAAN ve insansız savaş uçağı ANKA-3 ilk uçuş için gün sayıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, KAAN ve ANKA-3'ün ilk uçuş tarihlerini açıkladı.

Milli Muharip Uçak Kaan’ın prototipi, havacılık sektörünün en büyük fuarlarından biri olan Paris Airshow’da sergilenmişti. Dört yıl aradan sonra bu sene yeniden kapılarını açan Paris Airshow’da KAAN ve ANKA-3’ün uçuş tarihleri hakkında açıklama yapıldı.

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Milli Muharip Uçak KAAN ilk uçuşunu ne zaman yapacak?

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, KAAN’ın 27 Aralık 2023'te ilk uçuşunu yapacağını açıkladı. 2028 yılında ilk teslimatın yapılacağını duyuran Kotil, şunları söyledi:

“Uçak uçabilecek durumda. İmalat, tasarım olarak her şeyi tam yaptık. HÜRJET kadar üzerinde test yapmadık. Milli muharipte iniş takımı, uçuş bilgisayarı gibi birkaç komponent henüz uçuşa elverişli değil, bunların yıl sonuna kadar uçuşa elverişli olmasını bekliyoruz yoksa milli muharip uçak uçuşa hazır, zor tutuyoruz. 2028'de, Blok-10 denilen ilk aşamada, F16’nın üstünde F35'in altında 20 uçağı Hava Kuvvetlerine teslim ediyoruz. 2030’da 5. nesil seviyesine gelecek. Kuş yuvadan uçacak mı, uçmaya çok yakın. Şu anda 2 tane daha yapıyoruz. Bir anlamda uçan kale, etrafındaki uçaklarla konuşarak uçuyor. Biz kaça satarız ayrı bir konu ama bu uçaklar kabaca 100 milyon dolar.”

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ANKA-3 iki hafta içinde gökyüzüyle buluşacak

Büyük boyutları ve muharebe yetenekleriyle insansız savaş uçağı sınıfında yer alan ANKA-3 ise önümüzdeki iki hafta içerisinde ilk uçunu yapacak. ANKA-3, kuyruksuz tasarımı sayesinde radarda düşük görünürlük kabiliyetine sahip olacak. 0,7 mach sürate ulaşabilecek ve 44 bin fit yüksekliğe kadar çıkabilecek.

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TUSAŞ KAAN Özellikleri

Milli Muharip Uçak ile yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,

Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme,

Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.

TUSAŞ KAAN Teknik Özellikleri

Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)

Uzunluk: 21 m (69 ft)

Yükseklik: 6 m (20 ft)

İtki: 2 x 29.000 lb

Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)

Servis Tavanı: 55.000 ft

Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5

TUSAŞ KAAN Sistem Özellikleri

Yüksek Durumsal Farkındalık

Optimize Edilmiş Pilot İş Yükü

Muharebe Hasar Tespiti

Yeni Nesil Görev Sistemleri

Diğer Unsurlarla Müşterek Çalışılabilirlik

Düşük Görünürlük ve Kızılötesi İz

Sensör ve Veri Füzyonu Destekli Atış Kontrol Sistemi ile Hassas Vuruş

Kısa Dönüş Süresi

Kolay Bakım

Sürdürülebilir Yaşam Döngüsü Desteği

Uygun Maliyetli Yaşam Döngüsü Desteği

Dahili Silah Yuvası

Supercruise Kabiliyeti

ANKA-3 Özellikleri

Anka ve Anka II ile ortak aviyonik mimari ve Yer Kontrol İstasyonu

Düşük radar görünürlüğü

Yüksek hızda intikal

Yüksek faydalı yük kapasitesi

LoS/BLOS (Uydu Kontrolü)

Max. Kalkış Ağırlığı: 6500 kg

Faydalı Yük Kapasitesi: 1200kg

Servis İrtifası: 40kft

Dayanım: 10 saat @ 30kf

Seyir Hızı: 250kts/0.42M @ 30kf

Azami Hız: 425kts/0.7M @ 30kf

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