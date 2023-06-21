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    Milli Muharip Uçak KAAN ve ANKA-3 ne zaman uçacak?

    TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Paris Airshow'da Milli Muharip Uçak Kaan ve ANKA-3'ün ilk uçuş tarihi hakkında açıklamalarda bulundu. KAAN ve ANKA-3 ne zaman uçacak?
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    Milli Muharip Uçak KAAN ve ANKA-3 ilk uçuş tarihi ne zaman ? Tam Boyutta Gör
    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen milli savaş uçağı KAAN ve insansız savaş uçağı ANKA-3 ilk uçuş için gün sayıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, KAAN ve ANKA-3'ün ilk uçuş tarihlerini açıkladı.

    Milli Muharip Uçak Kaan’ın prototipi, havacılık sektörünün en büyük fuarlarından biri olan Paris Airshow’da sergilenmişti. Dört yıl aradan sonra bu sene yeniden kapılarını açan Paris Airshow’da KAAN ve ANKA-3’ün uçuş tarihleri hakkında açıklama yapıldı.

    Milli Muharip Uçak KAAN ilk uçuşunu ne zaman yapacak?

    TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, KAAN’ın 27 Aralık 2023'te ilk uçuşunu yapacağını açıkladı. 2028 yılında ilk teslimatın yapılacağını duyuran Kotil, şunları söyledi:

    “Uçak uçabilecek durumda. İmalat, tasarım olarak her şeyi tam yaptık. HÜRJET kadar üzerinde test yapmadık. Milli muharipte iniş takımı, uçuş bilgisayarı gibi birkaç komponent henüz uçuşa elverişli değil, bunların yıl sonuna kadar uçuşa elverişli olmasını bekliyoruz yoksa milli muharip uçak uçuşa hazır, zor tutuyoruz. 2028'de, Blok-10 denilen ilk aşamada, F16’nın üstünde F35'in altında 20 uçağı Hava Kuvvetlerine teslim ediyoruz. 2030’da 5. nesil seviyesine gelecek. Kuş yuvadan uçacak mı, uçmaya çok yakın. Şu anda 2 tane daha yapıyoruz. Bir anlamda uçan kale, etrafındaki uçaklarla konuşarak uçuyor. Biz kaça satarız ayrı bir konu ama bu uçaklar kabaca 100 milyon dolar.”

    Milli Muharip Uçak KAAN ve ANKA-3 ilk uçuş tarihi ne zaman ? Tam Boyutta Gör

    ANKA-3 iki hafta içinde gökyüzüyle buluşacak

    Büyük boyutları ve muharebe yetenekleriyle insansız savaş uçağı sınıfında yer alan ANKA-3 ise önümüzdeki iki hafta içerisinde ilk uçunu yapacak. ANKA-3, kuyruksuz tasarımı sayesinde radarda düşük görünürlük kabiliyetine sahip olacak. 0,7 mach sürate ulaşabilecek ve 44 bin fit yüksekliğe kadar çıkabilecek.

    Milli Muharip Uçak KAAN ve ANKA-3 ilk uçuş tarihi ne zaman ? Tam Boyutta Gör

    TUSAŞ KAAN Özellikleri

    • Milli Muharip Uçak ile yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,
    • Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme,
    • Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.

    TUSAŞ KAAN Teknik Özellikleri

    • Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)
    • Uzunluk: 21 m (69 ft)
    • Yükseklik: 6 m (20 ft)
    • İtki: 2 x 29.000 lb
    • Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)
    • Servis Tavanı: 55.000 ft
    • Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5

    TUSAŞ KAAN Sistem Özellikleri

    • Yüksek Durumsal Farkındalık
    • Optimize Edilmiş Pilot İş Yükü
    • Muharebe Hasar Tespiti
    • Yeni Nesil Görev Sistemleri
    • Diğer Unsurlarla Müşterek Çalışılabilirlik
    • Düşük Görünürlük ve Kızılötesi İz
    • Sensör ve Veri Füzyonu Destekli Atış Kontrol Sistemi ile Hassas Vuruş
    • Kısa Dönüş Süresi
    • Kolay Bakım
    • Sürdürülebilir Yaşam Döngüsü Desteği
    • Uygun Maliyetli Yaşam Döngüsü Desteği
    • Dahili Silah Yuvası
    • Supercruise Kabiliyeti

    ANKA-3 Özellikleri

    • Anka ve Anka II ile ortak aviyonik mimari ve Yer Kontrol İstasyonu
    • Düşük radar görünürlüğü
    • Yüksek hızda intikal
    • Yüksek faydalı yük kapasitesi
    • LoS/BLOS (Uydu Kontrolü)
    • Max. Kalkış Ağırlığı: 6500 kg
    • Faydalı Yük Kapasitesi: 1200kg
    • Servis İrtifası: 40kft
    • Dayanım: 10 saat @ 30kf
    • Seyir Hızı: 250kts/0.42M @ 30kf
    • Azami Hız: 425kts/0.7M @ 30kf
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