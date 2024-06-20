ABD, gelişmiş nükleer enerji için ilk adımı attı: Yeni nükleer enerji çağı başlıyor

Tam Boyutta Gör Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, gelişmiş nükleer reaktör teknolojileri için yeni teşvikler yaratılması da dahil olmak üzere yeni nükleer enerji kapasitesinin konuşlandırılmasını hızlandıracak bir ADVANCE Yasasını (ADVANCE Act) iki tarafın da geniş desteğiyle kabul etti. Nükleer enerji, karbondan arınma ve güvenilir elektrik arzı için önemli bir kaynak olarak görülüyor.

ABD'den nükleer atılımı

Nükleer enerji, son birkaç on yılda arka plana atılmış bir kaynak olsa da özellikle iklim değişikliğiyle mücadelenin yoğunlaştığı bu günlerde önemini yeniden artırıyor. Aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarına geçerken nükleer santrallerin güvenilir elektrik arzı sağlayabilecek olması da bu artışın bir diğer ayağını oluşturuyor. ADVANCE Yasası ise nükleere dönüş döneminde ABD’nin elini rahatlatacak maddeler içeriyor. Tasarının bir versiyonu Temsilciler Meclisi'nden zaten geçmişti ve Senato onayıyla birlikte artık yasalaşması için bir tek Başkan Joe Biden'ın imzası kalmış durumda.

ABD, ADVANCE Yasası, gelişmiş nükleer reaktör teknolojileri geliştirmek ve lisans almak isteyen şirketler için maliyetleri azaltacak, yeni nesil reaktörlerin başarılı bir şekilde devreye sokulması için teşvikler sağlayacak ve belirli sahalardaki nükleer tesisler için lisans verilmesini hızlandıracak. Tüm bu kolaylıklar ABD’de yeni nükleer santral kurulumlarını hızlandıracaktır. Zira maliyet ve düzenleyici süreçler santrallerin karşılaştığı en büyük engeller arasında yer alıyor.

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Hatırlanacağı üzere Bill Gates tarafından kurulan TerraPower, dünyanın ilk kömürden nükleere geçen ilk santrali Natrium’u inşa etmeye başlıyor. Ancak Natrium için halen alınması gereken izinler bulunuyor. Bu yasa ile TerraPower gibi şirketlere büyük faydalar sağlanabilir. ADVANCE Yasası'nın büyük bir kısmı, ticari nükleer enerji santralleri de dahil olmak üzere nükleer kullanımı denetleyen bağımsız bir devlet kurumu olan Nükleer Düzenleme Komisyonu'na (NRC) odaklanıyor. Yasa, NRC’nin rolünü değiştirerek süreçlerde esnek olmayı ve topluma faydayı gözetmeyi gerektiriyor. Onaylama süreçlerinin de kısaltılması için adımlar atılacak.

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