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    ABD, gelişmiş nükleer enerji için ilk adımı attı: Yeni nükleer enerji çağı başlıyor

    Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, bir süre önce gelişmiş nükleer reaktör teknolojileri teşvik etmek, süreci hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek için ADVANCE Yasasını onayladı.
    ABD, gelişmiş nükleer enerji için ilk büyük adımı attı Tam Boyutta Gör
    Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, gelişmiş nükleer reaktör teknolojileri için yeni teşvikler yaratılması da dahil olmak üzere yeni nükleer enerji kapasitesinin konuşlandırılmasını hızlandıracak bir ADVANCE Yasasını (ADVANCE Act) iki tarafın da geniş desteğiyle kabul etti. Nükleer enerji, karbondan arınma ve güvenilir elektrik arzı için önemli bir kaynak olarak görülüyor.

    ABD'den nükleer atılımı

    Nükleer enerji, son birkaç on yılda arka plana atılmış bir kaynak olsa da özellikle iklim değişikliğiyle mücadelenin yoğunlaştığı bu günlerde önemini yeniden artırıyor. Aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarına geçerken nükleer santrallerin güvenilir elektrik arzı sağlayabilecek olması da bu artışın bir diğer ayağını oluşturuyor. ADVANCE Yasası ise nükleere dönüş döneminde ABD’nin elini rahatlatacak maddeler içeriyor. Tasarının bir versiyonu Temsilciler Meclisi'nden zaten geçmişti ve Senato onayıyla birlikte artık yasalaşması için bir tek Başkan Joe Biden'ın imzası kalmış durumda.

    ABD, ADVANCE Yasası, gelişmiş nükleer reaktör teknolojileri geliştirmek ve lisans almak isteyen şirketler için maliyetleri azaltacak, yeni nesil reaktörlerin başarılı bir şekilde devreye sokulması için teşvikler sağlayacak ve belirli sahalardaki nükleer tesisler için lisans verilmesini hızlandıracak. Tüm bu kolaylıklar ABD’de yeni nükleer santral kurulumlarını hızlandıracaktır. Zira maliyet ve düzenleyici süreçler santrallerin karşılaştığı en büyük engeller arasında yer alıyor.

    Hatırlanacağı üzere Bill Gates tarafından kurulan TerraPower, dünyanın ilk kömürden nükleere geçen ilk santrali Natrium’u inşa etmeye başlıyor. Ancak Natrium için halen alınması gereken izinler bulunuyor. Bu yasa ile TerraPower gibi şirketlere büyük faydalar sağlanabilir. ADVANCE Yasası'nın büyük bir kısmı, ticari nükleer enerji santralleri de dahil olmak üzere nükleer kullanımı denetleyen bağımsız bir devlet kurumu olan Nükleer Düzenleme Komisyonu'na (NRC) odaklanıyor. Yasa, NRC’nin rolünü değiştirerek süreçlerde esnek olmayı ve topluma faydayı gözetmeyi gerektiriyor. Onaylama süreçlerinin de kısaltılması için adımlar atılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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