ABD, gelişmiş nükleer enerji için ilk adımı attı: Yeni nükleer enerji çağı başlıyor

ABD'den nükleer atılımı
Nükleer enerji, son birkaç on yılda arka plana atılmış bir kaynak olsa da özellikle iklim değişikliğiyle mücadelenin yoğunlaştığı bu günlerde önemini yeniden artırıyor. Aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarına geçerken nükleer santrallerin güvenilir elektrik arzı sağlayabilecek olması da bu artışın bir diğer ayağını oluşturuyor. ADVANCE Yasası ise nükleere dönüş döneminde ABD’nin elini rahatlatacak maddeler içeriyor. Tasarının bir versiyonu Temsilciler Meclisi'nden zaten geçmişti ve Senato onayıyla birlikte artık yasalaşması için bir tek Başkan Joe Biden'ın imzası kalmış durumda.
ABD, ADVANCE Yasası, gelişmiş nükleer reaktör teknolojileri geliştirmek ve lisans almak isteyen şirketler için maliyetleri azaltacak, yeni nesil reaktörlerin başarılı bir şekilde devreye sokulması için teşvikler sağlayacak ve belirli sahalardaki nükleer tesisler için lisans verilmesini hızlandıracak. Tüm bu kolaylıklar ABD’de yeni nükleer santral kurulumlarını hızlandıracaktır. Zira maliyet ve düzenleyici süreçler santrallerin karşılaştığı en büyük engeller arasında yer alıyor.
Hatırlanacağı üzere Bill Gates tarafından kurulan TerraPower, dünyanın ilk kömürden nükleere geçen ilk santrali Natrium’u inşa etmeye başlıyor. Ancak Natrium için halen alınması gereken izinler bulunuyor. Bu yasa ile TerraPower gibi şirketlere büyük faydalar sağlanabilir. ADVANCE Yasası'nın büyük bir kısmı, ticari nükleer enerji santralleri de dahil olmak üzere nükleer kullanımı denetleyen bağımsız bir devlet kurumu olan Nükleer Düzenleme Komisyonu'na (NRC) odaklanıyor. Yasa, NRC’nin rolünü değiştirerek süreçlerde esnek olmayı ve topluma faydayı gözetmeyi gerektiriyor. Onaylama süreçlerinin de kısaltılması için adımlar atılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.