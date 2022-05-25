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    MASFED'den yükselen fiyatlara karşı 'ikinci el otomobil ithalatı' önerisi

    MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, vergilerin alınması koşuluyla en azından 3 yaşına kadar ikinci el otomobil ithalatına müsaade edilirse piyasaların rahatlayacağını ifade etti.
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    Yükselen fiyatlara karşı 'ikinci el otomobil ithalatı' önerisi
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    Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, kurun dalgalı seyri ve üretimden kaynaklı sıkıntıların sıfır otomobil fiyatlarına yansıdığını, bunun da ikinci ele talebi arttırarak fiyatların yükselmesine sebep olduğunu ifade etti ve az kullanılmış araç ithalatının bu süreçte çözüm olabileceğini belirtti.

    Orta segment bir ikinci el aracın 300 – 350 bin TL aralığında olduğunu belirten Erkoç, ‘’ Bugün dar gelirli bir vatandaşın alıp sanayide bakım yaptırarak bineceği bir aracın fiyatı dahi 100 bin TL’den başlıyor. Orta segment arabaların başlangıç fiyatı 300 bin TL. Bankalar 24, 36, 48 ay vade yapıyordu, vade oranları düşürüldü. Maliyetler ve taksitli ödemelerin rakamları yükselirken, vade oranlarında düşüşler oldu. Alınan sabit maaşlar bu taksitleri ödeyemez hale geldi. İnsanlar şimdi mümkün olduğu kadarıyla mevcuttaki arabalarının tamiratını, bakımını yaptırıp idare etmeye çalışıyor’’ diye konuştu.

    ‘’ÖTV indirimi gerekiyor’’

    Erkoç, dünyada pek çok ülkede otomobilden yüksek oranlı vergi alınmadığını hatırlatarak, piyasalar hareketlenene kadar ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) indirimi yapılması gerektiğini belirtti. Erkoç, ‘’Ülkemizde ÖTV oranları çok yüksek. Zaman zaman matrah ayarlaması yapılıyor ancak bu ayarlama kurun yükselmesiyle piyasaya etkisini kaybediyor. ÖTV indirimi yapılırsa vatandaşın satın alma gücü artacak, piyasa hareketlenecektir’’ dedi.

    ‘’Geçici olarak ikinci el araç ithaline müsaade edilebilir’’

    Erkoç, bayilerde sıfır araç bulunmadığına da dikkat çekerek

    “Örneğin kırmızı ete, buğdaya, arpaya ihtiyacımız olduğu zaman, arz talebi karşılamadığında yurtdışından ithal edebiliyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, vergilerin alınması koşuluyla en azından 3 yaşına kadar ikinci el otomobil ithalatına müsaade edilirse piyasaların rahatlayacağını düşünüyoruz. Şu an arz talebi karşılamadığı için ister istemez fiyatlar yükseliyor; enflasyonun da artmasıyla vatandaş ihtiyacını gideremiyor. Geçici olarak yapılacak bu uygulamayla araç tedarik sorunu ortadan kalkacağı için fiyat yükselişinin önüne geçilebilir, hatta fiyatlarda düşüş olabilir’’ diye konuştu.

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