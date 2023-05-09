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    Turkcell, Wi-Fi 7'nin ilk testlerini yaptı

    Turkcell, yeni nesil Wi-Fi teknolojisi Wi-Fi 7'yi ilk kez test etti. Testlerde 8 Gbps hız elde edildi. Wi-Fi 7 ile 46 Gbps hızlara ulaşılabilecek.                 
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    Turkcell, Wi-Fi 7'nin ilk testlerini yaptı Tam Boyutta Gör
    Turkcell, yüksek hız ve düşük gecikme değerleriyle dikkat çeken yeni nesil Wi-Fi teknolojisi Wi-Fi 7’nin ilk denemeleriyle başarıyla gerçekleştirdi. Wi-Fi 7 testlerinde elde edilen hız açıklandı.

    Turkcell, Wi-Fi 7 kablosuz bağlantı teknolojisi sayesinde internet kullanıcılarına yüksek hızlı internet sunacak. Kablosuz ağda 2.4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz frekans bantları aynı anda kullanılabilecek. Çoklu Bağlantı Çalıştırma (MLO) teknolojisi sayesinde çoklu bağlantılarda her kullanıcıya geniş kullanım alanı sunulacak.

    Wi-Fi 7 ne kadar hızlı?

    Wi-Fi 7 teknolojisi, hali hazırda evlerde yaygın olarak kullanılan Wi-Fi 5 teknolojisinden 13 kat, Wi-Fi 6 teknolojisinden ise 5 kat daha yüksek hızlarda indirme sunabiliyor. Ekstra modülasyon teknolojileri ile 46 Gbps’e varan hızlar görülebiliyor. Yüksek indirme hızı ve 100 kata kadar iyileştirilmiş düşük gecikme sayesinde kablolu bağlantıya ihtiyaç duyulmadan VR, AR, metaverse ve online oyunlarda gelişmiş deneyim sunuyor. Bu teknolojinin sağladığı avantajla Turkcell, ev ve ofis içerisinde kullanılabilecek yeni nesil servisleri de hayata geçirmeyi planlıyor.

    Turkcell'in testlerinde 8 Gbps hız elde edildi

    Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Turkcell olarak yaptığımız çalışmalarda Wi-Fi 7 teknolojisinde 8 Gbps üstü hızlara ulaştık. Bu sonuçlar bizlere ev içerisinde halihazırda kablo üzerinden verilebilen hızların, artık kablosuz olarak da verebilmesinin kolaylaşacağını gösteriyor.”

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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