Turkcell, Wi-Fi 7'nin ilk testlerini yaptı

Tam Boyutta Gör Turkcell, yüksek hız ve düşük gecikme değerleriyle dikkat çeken yeni nesil Wi-Fi teknolojisi Wi-Fi 7’nin ilk denemeleriyle başarıyla gerçekleştirdi. Wi-Fi 7 testlerinde elde edilen hız açıklandı.

Turkcell, Wi-Fi 7 kablosuz bağlantı teknolojisi sayesinde internet kullanıcılarına yüksek hızlı internet sunacak. Kablosuz ağda 2.4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz frekans bantları aynı anda kullanılabilecek. Çoklu Bağlantı Çalıştırma (MLO) teknolojisi sayesinde çoklu bağlantılarda her kullanıcıya geniş kullanım alanı sunulacak.

Wi-Fi 7 hakkında şimdiye kadar bildiğimiz her şey 7 ay önce eklendi

Wi-Fi 7 ne kadar hızlı?

Wi-Fi 7 teknolojisi, hali hazırda evlerde yaygın olarak kullanılan Wi-Fi 5 teknolojisinden 13 kat, Wi-Fi 6 teknolojisinden ise 5 kat daha yüksek hızlarda indirme sunabiliyor. Ekstra modülasyon teknolojileri ile 46 Gbps’e varan hızlar görülebiliyor. Yüksek indirme hızı ve 100 kata kadar iyileştirilmiş düşük gecikme sayesinde kablolu bağlantıya ihtiyaç duyulmadan VR, AR, metaverse ve online oyunlarda gelişmiş deneyim sunuyor. Bu teknolojinin sağladığı avantajla Turkcell, ev ve ofis içerisinde kullanılabilecek yeni nesil servisleri de hayata geçirmeyi planlıyor.

Turkcell'in testlerinde 8 Gbps hız elde edildi

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Turkcell olarak yaptığımız çalışmalarda Wi-Fi 7 teknolojisinde 8 Gbps üstü hızlara ulaştık. Bu sonuçlar bizlere ev içerisinde halihazırda kablo üzerinden verilebilen hızların, artık kablosuz olarak da verebilmesinin kolaylaşacağını gösteriyor.”

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