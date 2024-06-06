Elektrikli araçlar bakır madenciliğini ciddi oranda artıracak

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Tam Boyutta Gör Bakır insanlığın geleceği için en temel madenlerden birisi çünkü elektrik üretimi, dağıtımı ve depolanması için gerekli bir bileşen. Ancak yapılan bir araştırma önümüzdeki birkaç yıl içinde bakır arzı ve bunun elektrikli araç teknolojisinin gelişimi üzerindeki etkileri konusundaki endişeleri ortaya koyuyor. Rapor, bu metale yönelik artan talep nedeniyle yakında bir darboğazın yaşanacağını söylüyor.

Bakıra olan talep artıyor

Uluslararası Enerji Forumu (IEF) tarafından yakın zamanda yayınlanan makale, metale yönelik artan talebi karşılamanın ya da elektrifikasyon çabalarımızı büyük ölçüde değiştirmenin bir yolunu bulamazsak önümüzdeki yıllarda bir arz sorunu ile karşılaşacağız.

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Rapor, 2018 ile 2050 yılları arasındaki bakır arzını analiz ediyor. Bu analizi ise bakıra yönelik taleple eşleştiriyor. Buna göre 30 yıl içinde olağan eğilimleri karşılamak için bugüne kadar çıkarılandan yüzde 115 daha fazla bakır çıkarılması gerekiyor. Bunun yanında küresel araç filosunu elektrikli hale getirmek için yüzde 55 daha fazla bakır madeninin üretime geçmesi gerektiğinin de altı çiziliyor.

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Rapor, bakır arama ve maden geliştirme çalışmalarının uzun vadede teşvik edilmesi gerektiğini de söylüyor. Bunun aynı zamanda okyanus madenciliği ayağının da değerlendirilmesi çağrısında bulunuyor. IEF aynı zamandan hibrit araçların odağa alınmasının bakır arzında sadece hafif bir artışa neden olduğunu söyleyerek bir alternatif de yaratıyor. Ancak hibrit araçların sera gazı emisyonlarına devam ettiği düşünüldüğünde bunun küresel olarak kabul gören bir alternatif olmasını zorlaştırıyor.

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