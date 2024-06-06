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    Elektrikli araçlar bakır madenciliğini ciddi oranda artıracak

    Yollardaki elektrikli araç sayısı arttıkça bu araçlar için gereken hammadde miktarına olan ihtiyaç da artıyor. Bu bağlamda bakır madenciliğinin ciddi oranda artması bekleniyor.
    Elektrikli araçlar bakır madenciliğini ciddi oranda artıracak Tam Boyutta Gör
    Bakır insanlığın geleceği için en temel madenlerden birisi çünkü elektrik üretimi, dağıtımı ve depolanması için gerekli bir bileşen. Ancak yapılan bir araştırma önümüzdeki birkaç yıl içinde bakır arzı ve bunun elektrikli araç teknolojisinin gelişimi üzerindeki etkileri konusundaki endişeleri ortaya koyuyor. Rapor, bu metale yönelik artan talep nedeniyle yakında bir darboğazın yaşanacağını söylüyor.

    Bakıra olan talep artıyor

    Uluslararası Enerji Forumu (IEF) tarafından yakın zamanda yayınlanan makale, metale yönelik artan talebi karşılamanın ya da elektrifikasyon çabalarımızı büyük ölçüde değiştirmenin bir yolunu bulamazsak önümüzdeki yıllarda bir arz sorunu ile karşılaşacağız.

    Elektrikli araçlar bakır madenciliğini ciddi oranda artıracak Tam Boyutta Gör

    Rapor, 2018 ile 2050 yılları arasındaki bakır arzını analiz ediyor. Bu analizi ise bakıra yönelik taleple eşleştiriyor. Buna göre 30 yıl içinde olağan eğilimleri karşılamak için bugüne kadar çıkarılandan yüzde 115 daha fazla bakır çıkarılması gerekiyor. Bunun yanında küresel araç filosunu elektrikli hale getirmek için yüzde 55 daha fazla bakır madeninin üretime geçmesi gerektiğinin de altı çiziliyor.

    Rapor, bakır arama ve maden geliştirme çalışmalarının uzun vadede teşvik edilmesi gerektiğini de söylüyor. Bunun aynı zamanda okyanus madenciliği ayağının da değerlendirilmesi çağrısında bulunuyor. IEF aynı zamandan hibrit araçların odağa alınmasının bakır arzında sadece hafif bir artışa neden olduğunu söyleyerek bir alternatif de yaratıyor. Ancak hibrit araçların sera gazı emisyonlarına devam ettiği düşünüldüğünde bunun küresel olarak kabul gören bir alternatif olmasını zorlaştırıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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