Elektrikli araçlar bakır madenciliğini ciddi oranda artıracak

Bakıra olan talep artıyor
Uluslararası Enerji Forumu (IEF) tarafından yakın zamanda yayınlanan makale, metale yönelik artan talebi karşılamanın ya da elektrifikasyon çabalarımızı büyük ölçüde değiştirmenin bir yolunu bulamazsak önümüzdeki yıllarda bir arz sorunu ile karşılaşacağız.
Rapor, 2018 ile 2050 yılları arasındaki bakır arzını analiz ediyor. Bu analizi ise bakıra yönelik taleple eşleştiriyor. Buna göre 30 yıl içinde olağan eğilimleri karşılamak için bugüne kadar çıkarılandan yüzde 115 daha fazla bakır çıkarılması gerekiyor. Bunun yanında küresel araç filosunu elektrikli hale getirmek için yüzde 55 daha fazla bakır madeninin üretime geçmesi gerektiğinin de altı çiziliyor.
Rapor, bakır arama ve maden geliştirme çalışmalarının uzun vadede teşvik edilmesi gerektiğini de söylüyor. Bunun aynı zamanda okyanus madenciliği ayağının da değerlendirilmesi çağrısında bulunuyor. IEF aynı zamandan hibrit araçların odağa alınmasının bakır arzında sadece hafif bir artışa neden olduğunu söyleyerek bir alternatif de yaratıyor. Ancak hibrit araçların sera gazı emisyonlarına devam ettiği düşünüldüğünde bunun küresel olarak kabul gören bir alternatif olmasını zorlaştırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.