Türkiye Cumhuriyeti’nin bir sonraki yüzyılına seslenin

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir sonraki yüzyılına seslenmek isteyen vatandaşlar #YüzyıllıkSöz projesi kapsamında 444 0 100’ü arayarak ya da SMS’le mesaj bırakarak bunu gerçekleştirebilecekler.