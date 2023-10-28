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    Türkiye Cumhuriyeti’nin bir sonraki yüzyılına seslenin

    Türkiye Cumhuriyeti’nin bir sonraki yüzyılına seslenmek isteyen vatandaşlar #YüzyıllıkSöz projesi kapsamında 444 0 100’ü arayarak ya da SMS’le mesaj bırakarak bunu gerçekleştirebilecekler.
    #YüzyıllıkSöz projesi Tam Boyutta Gör
    Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılını kutladığımız bugünlerde Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan Türk Telekom anlamlı bir projeyi hayata geçiriyor. Türkiye gelecek nesillerine mesajlarını iletiyor.

    #YüzyıllıkSöz projesi

    Türk Telekom tarafından hayata geçirilen #YüzyıllıkSöz adındaki proje kapsamında vatandaşlar, 444 0 100’ü arayarak ya da SMS’le mesaj bırakarak Türkiye Cumhuriyeti’nin bir sonraki yüzyılına seslenme imkânına sahip olacak.

    Türkiye’nin dijitalleşmesinde öncü rol oynayan Türk Telekom; gelecek nesillere mesajlarını iletmek isteyen tüm kullanıcıların sözlerini, teknoloji alanındaki gücüyle yüzyıl saklayarak Türkiye Yüzyılı’na taşıyacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    420 kez okundu.
    11 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    türk telekom, YüzyıllıkSöz ve
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    Forumdan Konular

    b12 dodex iğne kullananlar arora vesta 50 yorum dişte yükseklik hissi askerliğim bitti e devlette görünmüyor üniversiteye gitmek istemiyorum

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