Türkiye Cumhuriyeti’nin bir sonraki yüzyılına seslenin

#YüzyıllıkSöz projesi
Türk Telekom tarafından hayata geçirilen #YüzyıllıkSöz adındaki proje kapsamında vatandaşlar, 444 0 100’ü arayarak ya da SMS’le mesaj bırakarak Türkiye Cumhuriyeti’nin bir sonraki yüzyılına seslenme imkânına sahip olacak.
Türkiye’nin dijitalleşmesinde öncü rol oynayan Türk Telekom; gelecek nesillere mesajlarını iletmek isteyen tüm kullanıcıların sözlerini, teknoloji alanındaki gücüyle yüzyıl saklayarak Türkiye Yüzyılı’na taşıyacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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