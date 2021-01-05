Zack Snyder, Justice League Snyder Cut'tan sonra DC filmlerini bırakacak

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Bildiğiniz üzere 2017 yılında Justice League isimli DC'nin aynı isimli ekibinden ve çizgi roman serisinden uyarlanan bir film yayınlandı. Film ne yazık ki yönetmen değişikliğinden dolayı beklenileni veremedi. Geçtiğimiz yıl da filmin orijinal yönetmeni olan Zack Snyder'ın versiyonunun HBO Max'te yayınlanacağı açıklandı ve Snyder çalışmalara başladı.

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Justice League'in ardından DC sinema evreninden ayrılan Zack Snyder'ın, Zack Snyder's Justice League'i yapacağı açıklandığında birçok izleyici sadece bu filmlik değil, yönetmenin ileride de evrende çalışacağını düşünmüştü. Kimseden de bir süre açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz saatlerde Zack Snyder, bu film bittikten sonra başka DC filmi yönetmeyi pek düşünmediğini açıkladı ve durum netlik kazandı.

Kendisi filmi ilk yazdığında ikinci film için de planının hazır olduğunu söylemişti. Hatta Kevin Smith geçtiğimiz günlerde, Zack Snyder's Justice League'in sonunun Justie League 2 için kapı araladığını belirtmişti. DC evreninin gelecekte nasıl bir yöne gideceği cidden büyük merak konusu.

Zack Snyder's Justice League, Mart 2021 tarihinde birer saatlik 4 bölüm şeklinde yayınlanacak.

https://comicbook.com/movies/news/justice-league-2-zack-snyder-no-plans/

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