Zack Snyder, Justice League Snyder Cut'tan sonra DC filmlerini bırakacak

Bildiğiniz üzere 2017 yılında Justice League isimli DC'nin aynı isimli ekibinden ve çizgi roman serisinden uyarlanan bir film yayınlandı. Film ne yazık ki yönetmen değişikliğinden dolayı beklenileni veremedi. Geçtiğimiz yıl da filmin orijinal yönetmeni olan Zack Snyder'ın versiyonunun HBO Max'te yayınlanacağı açıklandı ve Snyder çalışmalara başladı.İlginizi Çekebilir Zack Snyder, Justice League 2 planlarını çoktan yapmış
Ayrıca Bkz. "James Gunn'ın yönettiği 'The Suicide Squad', 18 yaş sınırıyla geliyor"
Justice League'in ardından DC sinema evreninden ayrılan Zack Snyder'ın, Zack Snyder's Justice League'i yapacağı açıklandığında birçok izleyici sadece bu filmlik değil, yönetmenin ileride de evrende çalışacağını düşünmüştü. Kimseden de bir süre açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz saatlerde Zack Snyder, bu film bittikten sonra başka DC filmi yönetmeyi pek düşünmediğini açıkladı ve durum netlik kazandı.
Kendisi filmi ilk yazdığında ikinci film için de planının hazır olduğunu söylemişti. Hatta Kevin Smith geçtiğimiz günlerde, Zack Snyder's Justice League'in sonunun Justie League 2 için kapı araladığını belirtmişti. DC evreninin gelecekte nasıl bir yöne gideceği cidden büyük merak konusu.
Zack Snyder's Justice League, Mart 2021 tarihinde birer saatlik 4 bölüm şeklinde yayınlanacak.
https://comicbook.com/movies/news/justice-league-2-zack-snyder-no-plans/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.