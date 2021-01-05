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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zack Snyder, Justice League Snyder Cut'tan sonra DC filmlerini bırakacak

    2017 yılında yayınlanan ancak yeniden düzenlenerek 2021 yılında yayınlanacak olan Zack Snyder's Justice League filminin yönetmeni Zack Snyder, bu filmden sonra evreni bırakacak.
    4 gün
    2,1b
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Zack Snyder, Justice League Snyder Cut'tan sonra DC filmlerini bırakacak
    Tam Boyutta Gör

    Bildiğiniz üzere 2017 yılında Justice League isimli DC'nin aynı isimli ekibinden ve çizgi roman serisinden uyarlanan bir film yayınlandı. Film ne yazık ki yönetmen değişikliğinden dolayı beklenileni veremedi. Geçtiğimiz yıl da filmin orijinal yönetmeni olan Zack Snyder'ın versiyonunun HBO Max'te yayınlanacağı açıklandı ve Snyder çalışmalara başladı.

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    Justice League'in ardından DC sinema evreninden ayrılan Zack Snyder'ın, Zack Snyder's Justice League'i yapacağı açıklandığında birçok izleyici sadece bu filmlik değil, yönetmenin ileride de evrende çalışacağını düşünmüştü. Kimseden de bir süre açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz saatlerde Zack Snyder, bu film bittikten sonra başka DC filmi yönetmeyi pek düşünmediğini açıkladı ve durum netlik kazandı.

    Kendisi filmi ilk yazdığında ikinci film için de planının hazır olduğunu söylemişti. Hatta Kevin Smith geçtiğimiz günlerde, Zack Snyder's Justice League'in sonunun Justie League 2 için kapı araladığını belirtmişti. DC evreninin gelecekte nasıl bir yöne gideceği cidden büyük merak konusu.

    Zack Snyder's Justice League, Mart 2021 tarihinde birer saatlik 4 bölüm şeklinde yayınlanacak. 



    https://comicbook.com/movies/news/justice-league-2-zack-snyder-no-plans/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    19 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    canguler917 (can guler) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    adamın vizyonunu ve yapmak istediklerini anlamayanlar, gidip de marvel filmleriyle bir tutup karşılaştırma yapanlar tabii ki bu adamı başarısız görecek. eminim daha önce yönettiği filmleri, az bütçelerle ne denli başarılı işler ortaya koyduğundan bihaberdirler. dc ve biz seyirciler için büyük kayıp.
    adamın vizyonunu ve yapmak istediklerini anlamayanlar, gidip de marvel filmleriyle bir tutup karşılaştırma yapanlar tabii ki bu adamı başarısız görecek. eminim ...
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    Yanıtla +9
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Erwin (Aykut ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Hans Zimmer da bir daha Süper Kahraman müziği yapmayacaktı.
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    ahmethi (Ahmet H.) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    isabet olmuş , DC nin bir tane adam gibi filmi yok
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    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kişinin vizyonuyla alakalı bir durum olmadığı ortada. 3. sınıf Vfx efektler. Senaryoların kötülüğü veya dizi senaryosu gibi yapılması. Büyük bir temanın olmayışı. Bulara bu filmleri aşağıya çeken olumsuz etkiler. Ama DC nin animeleri nasıl: tek kelime ile mükemmel.
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    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Cehalet gerçekten kötü bir şey özelikle bilgi sahibi olmadığı konularda yorum yapmak.
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    RaiTrQ (Emir Mutlu) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Zack kovulma olaylarından triplidir. Şimdi bu jl güzel çıksın beğenilirse dc zack için harika bir teklifle elinde tutar
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    Romeo84 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Çokta umrumudaydı, güzelim gilmin içine etmişsin üzerine director cut ile yıkayıp yağlayıp geri sunmuşsun.. nolur bırak..
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    Formani 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Batman v Superman i beceremedi, Justice League i beceremedi, çoluk çocuk filmleri 1 milyar dolar hasılatı ellerini kollarını sallayarak geçerken bu iki filmde geçemedi, bende olsam bende bırakırım.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Formani
    Çünkü wb her şeye karışıyor. Marvel ın başındaki adam yapılası gereknler konusunda planı uyguladığı sürece yönetmenlere karışmıyor. Wb çıkan jL filmi 2 saatten fazla olmayacak seanslar fazla olsun izleyici çok gelsin diye demişti. Zaten yarım yamalak olan evrenin en kapsamlı filmine 2 saat sınırı koyarsan, yönetmen ne yapsın hocam.
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    canguler917 (can guler) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    adamın vizyonunu ve yapmak istediklerini anlamayanlar, gidip de marvel filmleriyle bir tutup karşılaştırma yapanlar tabii ki bu adamı başarısız görecek. eminim daha önce yönettiği filmleri, az bütçelerle ne denli başarılı işler ortaya koyduğundan bihaberdirler. dc ve biz seyirciler için büyük kayıp.
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    Moueson 4 gün ( Mesaj Silindi )
    İsabet olmuş .
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