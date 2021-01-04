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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    James Gunn'ın yönettiği 'The Suicide Squad', 18 yaş sınırıyla geliyor

    Ünlü yönetmen James Gunn tarafından hazırlanan yeni Suicide Squad filminin 18 yaş sınırıyla (R-Rated) yayınlanacağı açıklandı.
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    James Gunn'ın yönettiği 'The Suicide Squad', 18 yaş sınırıyla geliyor
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    Warner Bros'un uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni Suicide Squad filmi şekillenmeye devam ediyor. Guardians of the Galaxy serisinin ünlü yönetmeni James Gunn tarafından hazırlanan film önümüzdeki yaz HBO Max ve sinemalarda yayınlanacak. Filmle ilgili Twitter'dan küçük bir güncelleme yapan yönetmen James Gunn, The Suicide Squad'ın 18 yaş sınırıyla (R-Rated) yayınlanacağını resmen doğruladı.

    2016 yılında yayınlanan orijinal Suicide Squad filmi bildiğiniz gibi epey bir eleştirilmişti. Warner Bros şimdi yeni filmde James Gunn ile birlikte çok daha farklı bir yol izlemeye hazırlanıyor. Bir reboot olarak hazırlandığı belirtilen The Suicide Squad 18 yaş sınırıyla da birlikte sinemaseverlere bambaşka bir deneyim sunmaya çalışacak.

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    Yakın zamanda 18 yaş sınırıyla yayınlanmış olan Deadpool, Deadpool 2, Logan ve Birds of Prey gibi çizgi roman yapımları var. Burada özellikle de Deadpool filmleri ve Logan hem gişede önemli hasılatlar elde etmiş hem de sinemaseverlerin beğenisini kazanmayı başarmıştı. 18 yaş sınırının The Suicide Squad için tam olarak ne anlama geleceğini şu anda elbette bilemiyoruz ancak tepkilere baktığımızda sinemaseverler şimdiden heyecanlanmaya başlamış gibi görünüyor.

    Filmden yayınlanan ilk görsel:

    James Gunn'ın yönettiği 'The Suicide Squad', 18 yaş sınırıyla geliyor
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    Warner Bros ve James Gunn, ilk filmin kötü hatırası nedeniyle yeni filmi "Suicide Squad 2" şeklinde isimlendirmemek istememişti. Bunun yerine film için "The Suicide Squad" ismi seçilmiş. Warner Bros filmi bir reboot olarak değerlendiriyor ancak oyuncu kadrosuna baktığımızda ilk filmle ortak epey bir aktörün de yer aldığını görüyoruz. The Suicide Squad yeni oyuncular, yeni hikaye ve yeni bir atmosferle gelecek ancak muhtemelen yine de ilk filmle bazı bağlantıları da olacak.

    The Suicide Squad 6 Ağustos 2021'de sinemalar ve HBO Max'ta aynı anda yayınlanacak. Filmin 18 yaş sınırı ABD için onaylanmış durumda ancak Türkiye'de farklı bir yaş sınırlaması da görme ihtimalimiz var.,

    Filmin açıklanan oyuncu kadrosundan bazı isimler:

    • Margot Robbie (Harley Quinn)
    • Idris Elba (Bloodsport)
    • John Cena (Peacemaker)
    • Sean Gunn (Weasel)
    • Peter Capaldi (Thinker)
    • Taika Waititi (?)
    • Sylvester Stallone (?)
    • Pete Davidson (Blackguard)
    • Jai Courtney (Captain Boomerang)
    • Joel Kinnaman (Rick Flag)


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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ya şuna reboot çekene kadar başka filmlere yönelseniz.
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    ggbahar (Canan Özakan) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    O Jmes Gunn, alırım bir dal :)
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    Moueson 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Merakla bekliyoruz.
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    FMCA 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yani.. Türkiye’de yaş sınırına uyan azımsanacak bir kitle vardır açıkçası
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    azizfikri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    +18 eskiden kaldı. Şimdi herkes ulaşabiliyor.
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    Romeo84 6 gün ( Mesaj Silindi )
    bakalım james gunn ne yapacak, ilk film yönetmenine de belanı allahtan bul diyorum
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Rachsuchtig 6 gün ( Mesaj Silindi ) Romeo84
    Tamam film kötü olabilir de abartmayın isterseniz. Bela okumak nedir
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İsmine yakışır bir şekilde film 18+ ve Peter Capaldi var işin içinde, üstüne ekmek kadayıfı olarak sevdiğim GotG serisinin yönetmeninin işi kadrodaki diğer oyuncuları filan saymıyorum bile. Tek problem WW84 ü yapan, onaylayan, yayınlayan WB/DC nin elinden çıkıyor oluşu.
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    cand. 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bloodsport mu bloodshot mı ikisi de farklı çünkü
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