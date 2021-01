James Gunn'ın yönettiği 'The Suicide Squad', 18 yaş sınırıyla geliyor

Tam Boyutta Gör

Warner Bros'un uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni Suicide Squad filmi şekillenmeye devam ediyor. Guardians of the Galaxy serisinin ünlü yönetmeni James Gunn tarafından hazırlanan film önümüzdeki yaz HBO Max ve sinemalarda yayınlanacak. Filmle ilgili Twitter'dan küçük bir güncelleme yapan yönetmen James Gunn, The Suicide Squad'ın 18 yaş sınırıyla (R-Rated) yayınlanacağını resmen doğruladı.

2016 yılında yayınlanan orijinal Suicide Squad filmi bildiğiniz gibi epey bir eleştirilmişti. Warner Bros şimdi yeni filmde James Gunn ile birlikte çok daha farklı bir yol izlemeye hazırlanıyor. Bir reboot olarak hazırlandığı belirtilen The Suicide Squad 18 yaş sınırıyla da birlikte sinemaseverlere bambaşka bir deneyim sunmaya çalışacak.

Yakın zamanda 18 yaş sınırıyla yayınlanmış olan Deadpool, Deadpool 2, Logan ve Birds of Prey gibi çizgi roman yapımları var. Burada özellikle de Deadpool filmleri ve Logan hem gişede önemli hasılatlar elde etmiş hem de sinemaseverlerin beğenisini kazanmayı başarmıştı. 18 yaş sınırının The Suicide Squad için tam olarak ne anlama geleceğini şu anda elbette bilemiyoruz ancak tepkilere baktığımızda sinemaseverler şimdiden heyecanlanmaya başlamış gibi görünüyor.

Filmden yayınlanan ilk görsel:

Warner Bros ve James Gunn, ilk filmin kötü hatırası nedeniyle yeni filmi "Suicide Squad 2" şeklinde isimlendirmemek istememişti. Bunun yerine film için "The Suicide Squad" ismi seçilmiş. Warner Bros filmi bir reboot olarak değerlendiriyor ancak oyuncu kadrosuna baktığımızda ilk filmle ortak epey bir aktörün de yer aldığını görüyoruz. The Suicide Squad yeni oyuncular, yeni hikaye ve yeni bir atmosferle gelecek ancak muhtemelen yine de ilk filmle bazı bağlantıları da olacak.

The Suicide Squad 6 Ağustos 2021'de sinemalar ve HBO Max'ta aynı anda yayınlanacak. Filmin 18 yaş sınırı ABD için onaylanmış durumda ancak Türkiye'de farklı bir yaş sınırlaması da görme ihtimalimiz var.,

Filmin açıklanan oyuncu kadrosundan bazı isimler:

Margot Robbie (Harley Quinn)

(Harley Quinn) Idris Elba (Bloodsport)

(Bloodsport) John Cena (Peacemaker)

(Peacemaker) Sean Gunn (Weasel)

(Weasel) Peter Capaldi (Thinker)

(Thinker) Taika Waititi (?)

(?) Sylvester Stallone (?)

(?) Pete Davidson (Blackguard)

(Blackguard) Jai Courtney (Captain Boomerang)

(Captain Boomerang) Joel Kinnaman (Rick Flag)

