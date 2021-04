Tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olan The Godfather'ın yapım sürecini anlatacak dizinin yönetmeni belli oldu

Tam Boyutta Gör

Sinema sektörü yıllardır hayatımızın büyük parçası olmuş durumda ve bu süreçte birçok başarılı film izledik. Bu filmlerin arasında da en iyilerden biri olan, benim için en iyisi olan The Godfather filminin arkasında süreci anlatan The Offer dizisinin yönetmeni belli oldu.

The Offer isimli Paramount+ dizisi, 1972 yapımı The Godfather'ın kamera arkasındaki olayları anlatacak ve The Godfather'ın yapımcısı Albert S. Ruddy'nin bilinmeyen birçok olayına ışık tutacak. Dizi 10 bölümden oluşacak. Son açıklamaya göre dizinin yönetmenliğini Rocketman'in yönetmenliğini yapan Dexter Fletcher üstlenecek.

Dizinin yazarlığını ve baş yapımcılığını Escape from Dannemora'nın yazarı ve yaratıcısı olan Michael Tolkin üstlenecek. Normalde dizinin aşrolünde Armie Hammer bulunacaktı ancak kendisi hakkında çıkan son olayların ardından role devam edecek mi bilinmiyor. Kendisi çıkan olayların ardından neredeyse tüm projelerinden ya ayrıldı ya da uzaklaştırıldı.

Dizinin yayın tarihi ne yazık ki bilinmiyor. Ayrıca Barry Levinson; Elisabeth Moss, Oscar Isaac ve Jake Gyllenhaal'ün başrolünde bulunduğu The Godfather'ın yapımı ile ilgili Francis and the Godfather isimli bir film hazırlıyor.

