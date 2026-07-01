İddia: DC Evreni'nin yeni Batman'i bu oyuncu olacak

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Tam Boyutta Gör DC Studios, bir yandan The Batman II için hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan The Brave and the Bold adını taşıyan farklı bir Batman filmi daha hazırlıyor. Robert Pattinson'lı The Batman serisinin aksine bu yeni filmin DC Sinematik Evreni'nin parçası olacağı biliniyor. Bugüne kadar bilinmeyen ise bu filmde yeni Batman'i kimin canlandıracağıydı. Ancak bu soru da artık cevap bulmuş olabilir.

İddia: Yeni Batman Genç Oyuncu Tom Brittney Olacak

YouTube tarafında sinema basının önde gelen isimlerinden olan John Campea, DC içinden son derece güvenilir kaynaklardan yeni Batman'in kim olacağını öğrendiğini açıkladı. Campea tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni DC Sinematik Evreni'nde Batman'i canlandıracak isim, genç oyuncu Tom Brittney olacak.

Daha önce Grantchester ve Greyhound gibi yapımlarda rol alan İngiliz oyuncu, daha önce Superman rolünü almaya epey yaklaşmıştı. James Gunn, yeni Superman'i ararken Tom Brittney ve David Corenswet arasında kalmış ve sonunda tercihini Corenswet'ten yana kullanmıştı. Ancak DC'nin başındaki isim olan James Gunn'ın bu süreçte Tom Brittney'yi epey beğendiği ve onu da Batman rolünde değerlendirmeye karar verdiği belirtiliyor.

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John Campea normalde çok fazla sızıntılarla tanınan bir isim değil. Ancak nadiren de olsa bu tarz bir bilgi paylaştığında genelde doğru çıkıyor. Bu yüzden bu iddiasının doğru çıkma ihtimali epey yüksek. Diğer yandan bu haberin zamanlaması da manidar. Supergirl'in gişede çakıldığı bir dönemde gündemi değiştirmek ve DC Sinematik Evreni konusunda insanları yeniden heyecanlandırmak isteyen DC'nin bu ismi kasıtlı olarak sızdırmış olabileceği düşünülüyor.

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