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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zack Snyder’s Justice League'in son fragmanı yayınlandı

    Yayın tarihine çok az kalan Zack Snyder’s Justice League'den son fragman da geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı. Fragmanı haberimizde bulabilirsiniz.
    15 Mart 2021, 10:00 (15 sa.)
    6,3b
    19
    20
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    3

    Zack Snyder’s Justice League'in son fragmanı yayınlandı
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    Yayınlanan videolar, yapılan açıklamalar ve markanın popülerliği sayesinde şüphesiz bu yılın en çok merak edilen filmlerinden birisi Zack Snyder’s Justice League oldu. Filmin içeriğinden ziyade orijinal filmden iyi olup olmayacağı büyük merak konusu. Geçtiğimiz saatlerde de filmden son fragman paylaşıldı.

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    Yayınlanan son fragmana baktığımızda orijinal filmde bulunmayan ancak bu filmde ön planda olması beklenen Darkseid'ı görüyoruz. Yine bu fragmanda da daha önce görmediğimiz sahneler dışında, orijinal filmden sahneler de görebiliyoruz. Bahsi geçen fragmanı aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

    Zack Snyder’s Justice League, ülkemizde 18 Mart'ta Türk Telekom Tivibu ve Turkcell TV+ üzerinden yayınlanacak. Film yaklaşık 4 saat uzunluğunda olacak ancak bölüm geçişleri sayesinde 7 bölümlük dizi gibi de izleyebileceksiniz.



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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    absamet (sems sems) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu film kare formatında mı yayınlanacak. Tüm fragmanlar kare olarak geldi.
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    D Dellialli 11 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yine saçma sapak bom boş aptal bir film.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    K konusancpu 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fragmanı izleyene kadar heyecanlıydım
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    Quantum Limit 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kare formatı 50 yıl önceki sinema standardı. Yönetmen çok saçma bir karar almış.
    Yanıtla +1
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    alpalp84 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Merakla bekliyorum ama bu kadar çok reklamı yapılmaması lazım.
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    D Dellialli 11 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yine saçma sapak bom boş aptal bir film.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Quantum Limit 7 sa. ( Mesaj Silindi ) Dellialli
    MUHTEMELEN
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    D DH Misafiri 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    IMAX formatı oluyor kare dediğin. Animasyondan tasarruf edip bize fake atmıyorlarsa tabii)
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    Quantum Limit 8 sa. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Bu film imax formatında çekilmemiş. Imax boyut olarak o çok daha hacimlidir.


    Imax oranı: 1.43:1

    Bu: 1.33:1

    Bunlar orijinal open gate oranları ama çogu sinema salonuna uygun değiller. Görüntü üssten ve alttan kesilmeli.
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    DC sanırım Donanımhaber'e yatırım yapıyor...
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    absamet (sems sems) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu film kare formatında mı yayınlanacak. Tüm fragmanlar kare olarak geldi.
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) absamet
    Öyle görünüyor.
    https://www.imdb.com/title/tt12361974/technical?ref_=tt_ql_dt_6
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    sakulta8585 (Unknown Unknown) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) absamet
    Evet benimde dikkatimi cekti. Eger kare seklinde gelecekse bunun mantigi nedir?!
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