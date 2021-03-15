Zack Snyder’s Justice League'in son fragmanı yayınlandı

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Yayınlanan videolar, yapılan açıklamalar ve markanın popülerliği sayesinde şüphesiz bu yılın en çok merak edilen filmlerinden birisi Zack Snyder’s Justice League oldu. Filmin içeriğinden ziyade orijinal filmden iyi olup olmayacağı büyük merak konusu. Geçtiğimiz saatlerde de filmden son fragman paylaşıldı.

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Yayınlanan son fragmana baktığımızda orijinal filmde bulunmayan ancak bu filmde ön planda olması beklenen Darkseid'ı görüyoruz. Yine bu fragmanda da daha önce görmediğimiz sahneler dışında, orijinal filmden sahneler de görebiliyoruz. Bahsi geçen fragmanı aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

Zack Snyder’s Justice League, ülkemizde 18 Mart'ta Türk Telekom Tivibu ve Turkcell TV+ üzerinden yayınlanacak. Film yaklaşık 4 saat uzunluğunda olacak ancak bölüm geçişleri sayesinde 7 bölümlük dizi gibi de izleyebileceksiniz.

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