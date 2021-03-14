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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Marvel dizisi The Falcon and the Winter Soldier için ilk yorumlar geldi: "MCU için büyük adım"

    Disney Plus'ta yayınlanacak olan yeni Marvel dizisi The Falcon and the Winter Soldier için ilk yorumlar geldi. İlk bölüm için başarılı bir dizi olduğu söyleniyor.
    14 Mart 2021, 12:00 (1 gün)
    4,5b
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Yeni Marvel dizisi The Falcon and the Winter Soldier için ilk yorumlar geldi:
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    Marvel'ın Disney Plus'ta yayınlanacak olan dizilerinden ikincisi olan The Falcon and the Winter Soldier'ın yayın tarihine çok az kaldı. Geçtiğimiz saatlerde de dizinin ilk yorumları paylaşıldı. 

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    Ayrıca Bkz. "John Wick yönetmeni, Indiana Jones ve Die Hard karışımı bir aksiyon-gerilim filmini yönetecek"

    15 Ocak'ta yayın hayatına başlayan ve geçtiğimiz haftalarda final yapan ilk Marvel dizisi WandaVision'ın ardından birçok insan gelecekteki diğer diziler için heyecanlandı. WandaVision, Marvel hayranlarının da bir yandan beğenisini kazanırken farklı tonlarıyla diğer insanların da beğenisini kazandı. The Falcon and the Winter Soldier için beklenti bu yüzden yüksek.

    Geçtiğimiz saatlerde gelen yorumlara baktığımızda da daha fazla heyecanlanabiliriz. İlk bölümü izleyenler, ilk bölüm için beklentinin üzerinde bir yapım olduğunu aynı WandaVision gibi yayınlanan fragmanların hiçbir şeyi göstermediğini söylemiş. Hatta yorumlara baktığımızda, dizinin ilk bölümünde bir karakter gözüküyormuş ve gözüktüğü gibi dizinin o karakter ile ilgili olduğu anlaşılıyormuş. Son olarak dizinin net bir şekilde Captain America: Winter Soldier filmi tarzında olduğu ve dizinin kesinlikle film gibi hissettirdiği söylenmiş.

    The Falcon and the Winter Soldier, 19 Mart'ta ilk bölümü ile Disney Plus'ta başlayacak. Captain America: Winter Soldier tarzında olması güzel bir haber diyebiliriz.



    https://www.gamesradar.com/the-falcon-and-the-winter-soldier-first-reactions-are-in/
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Martin Scorsese ne düşünüyordur şu an acaba? Oh filmlerinden kurtulduk diyor mudur?
    2 Yanıt Yanıtla
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    Rachsuchtig 1 gün ( Mesaj Silindi ) Return to Monke
    Demiyordur cünkü filmerl de gelecek suan covid sebebiyle gelmiyor. Hazirda bekleyen Black Widow var
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    Targaryen96 22 sa. ( Mesaj Silindi ) Return to Monke
    Scorsese boş yapmasın
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