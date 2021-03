Yeni Marvel dizisi The Falcon and the Winter Soldier için ilk yorumlar geldi: "MCU için büyük adım"

Tam Boyutta Gör

Marvel'ın Disney Plus'ta yayınlanacak olan dizilerinden ikincisi olan The Falcon and the Winter Soldier'ın yayın tarihine çok az kaldı. Geçtiğimiz saatlerde de dizinin ilk yorumları paylaşıldı.

15 Ocak'ta yayın hayatına başlayan ve geçtiğimiz haftalarda final yapan ilk Marvel dizisi WandaVision'ın ardından birçok insan gelecekteki diğer diziler için heyecanlandı. WandaVision, Marvel hayranlarının da bir yandan beğenisini kazanırken farklı tonlarıyla diğer insanların da beğenisini kazandı. The Falcon and the Winter Soldier için beklenti bu yüzden yüksek.

Geçtiğimiz saatlerde gelen yorumlara baktığımızda da daha fazla heyecanlanabiliriz. İlk bölümü izleyenler, ilk bölüm için beklentinin üzerinde bir yapım olduğunu aynı WandaVision gibi yayınlanan fragmanların hiçbir şeyi göstermediğini söylemiş. Hatta yorumlara baktığımızda, dizinin ilk bölümünde bir karakter gözüküyormuş ve gözüktüğü gibi dizinin o karakter ile ilgili olduğu anlaşılıyormuş. Son olarak dizinin net bir şekilde Captain America: Winter Soldier filmi tarzında olduğu ve dizinin kesinlikle film gibi hissettirdiği söylenmiş.

The Falcon and the Winter Soldier, 19 Mart'ta ilk bölümü ile Disney Plus'ta başlayacak. Captain America: Winter Soldier tarzında olması güzel bir haber diyebiliriz.

