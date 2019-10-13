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    Zen 3’ten yeni haberler var: Beklenenden daha fazla IPC artışı ve 200 MHz daha yüksek frekans

    AMD’nin Zen 2 mimarisi ilk nesil Ryzen yongalarının ardından büyük bir heyecanla beklendi. Buna karşın Zen+-Zen 2 geçişi kadar IPC artışı getirmemesi beklenen Zen 3 düşünüldüğünden iyi çıkabilir.
    13 sa.
    1,8b
    3
    13
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    3. nesil Ryzen işlemcilerinin ardından gözler AM4 sokete gelecek son yongaların üzerinde. Görünüşe göre 4. Nesil Ryzen işlemcileri tahmin edilenden çok daha iddialı bir şekilde geliyor.

    %8 IPC artışı

    Şimdiye kadar Zen 3 mimarisi hakkında daha çok küçük optimizasyonların ve güç tüketimi konusunda iyileştirmelerin temel alındığı bir tasarım olacağı biliniyordu. Dolayısıyla performans artışı için Zen-Zen+ geçişine benzer bir gelişme bekleniyordu.

    Zen 3’ten yeni haberler var: Beklenenden daha fazla IPC artışı ve 200 MHz daha yüksek frekans
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    Buna karşın son gelen sızıntıya göre Zen 3 mimarisi Zen 2’nin üzerine yaklaşık %8’lik bir performans artışı getirecek. Diğer taraftan İngiltere’de düzenlenen EPYC çözümlerinin tanıtıldığı konferansta da Zen 3’te önbellek hiyerarşisinde gidilecek önemli geliştirmelere ve Infinity Fabric’teki düzenlemelere değinildi. Bu da daha düşük önbellek gecikmelerine ve daha yüksek saat hızlarının yanı sıra IPC artışına tekabül ediyor.

    200 MHz frekans artışı gelebilir

    Bir diğer detay ise frekans kanadından. AMD’nin Çin’deki laboratuvarlarından elde edildiği iddia edilen bilgiye göre aynı dönemdeki erken mühendislik örnekleri kıyaslandığında Zen 3 yongaları Zen 2’den 200 MHz daha yüksek frekansta çalışabiliyor. Eğer aktarılanlar doğruysa bu 5 GHz’e ulaşan tepe frekansı olarak sonuçlanabilir. Öte yandan 200 MHz'lik artış TSMC'nin 7 nm FinFET üretim sürecinin bir getirisi mi yoksa Zen 3'ün mimarisel bir avantajının sonucu mu bilinmiyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel vites yükseltiyor: Core i3 işlemcilerine de HT geliyor"

    Eğer geriye dönüp bakacak olursak, 4.1 GHz’den başlayan Ryzen yongalarının nesilden nesile aldığı iyileştirme bir hayli dikkat çekici. Söz konusu veriler şu anlık sızıntı düzeyinde haliyle kesin sonuçları zaman gösterecek. Eğer Zen 3 bahsedildiği gibi gelirse ilk nesilde Kaby Lake karşısında tercihini Zen mimarisinden yana kullananların mutluluğuna diyecek yok demektir.



    https://wccftech.com/amd-zen-3-to-deliver-8-ipc-200mhz-higher-clock-vs-zen-2-rumors-indicate/ Yorum Yaz
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    L.J 9 sa. en beğenilen kaptan666
    O iş öyle değil. Frekans rekoru kıran işlemciler halen amd'nin fx işlemcileridir mesela. Ama hepsi çöptür bunların. Mimari küçüldükçe ulaşılabilecek frekans düşüyor, işlemciler voltaj yemiyor. Intel 7nm üretse bugün Intel de benzer frekanslarda tıkanır.
    O iş öyle değil. Frekans rekoru kıran işlemciler halen amd'nin fx işlemcileridir mesela. Ama hepsi çöptür bunların. Mimari küçüldükçe ulaşılabilecek frekans dü...
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    2 Yanıt Yanıtla +4
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    wolferto 9 sa.
    amd ye sallayanlar zen 3 ciktiginda 3000 serisinde olduğu gbi sessiz kalacaklar yok la bunlar ıslah olmaz aynı kafayla devam edin siz
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    Timeguard 9 sa.
    Sizin Amd niz varsa bizimde dolarımız var demiş intel.
    wccftech.com/...
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    WARTIME 11 sa.
    4700x 9900k 5ghz ıle oyunlarda aynı olsun artık bı zahmet
    İnteldede ısler yas ıntel 2021 de cıkaracak rocketlake bıle 14nm+++ olacak.10nm ye gecemeyecekler tabloya gore belkı 2022de gecerler.
    wccftech.com/...
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    kaptan666 10 sa. WARTIME
    Cascade Lake-x de 14nm. 18 core 10980xe 5.1Ghz görüyor su soğutma ile. 10nm'yi hızlı ve ucuz üretemedikten sonra neden geçsin ki 10nm'ye? AMD geçti de ne oldu. En çok satış yapacağı şu geçtiğimiz 3 ayda 3900x'ler kara borsadaydı. Yeni yeni bulunur oldu, niye? Sistem toplayacaklar 3950x'i veya 109X0x'leri bekliyor. AMD o 3900x'leri alsın kendi mobosuna taksın.
    https://wccftech.com/intel-hedt-core-i9-10980xe-5-1-ghz-oc-all-cores/
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    kaptan666 12 sa.
    "5 GHz’e ulaşan tepe frekansı " mı?
    3900x'e kadar maksimum 4600 görüyor. +200 daha 4800 eder. Tüm çekirdekler ise kastedilen, OC ile bile işlemciyi yarıp 4.3Ghz zor görüyorlar, bir de üstelik performans artacağına azalıyor.
    İntel bile 14nm ile daha yüksek hızlara çıkıyor. Bunlar 7nm diye bizi kazıklıyor olmasın sakın. Hiç ölçen oldu mu ? :)
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    L.J 9 sa. kaptan666
    O iş öyle değil. Frekans rekoru kıran işlemciler halen amd'nin fx işlemcileridir mesela. Ama hepsi çöptür bunların. Mimari küçüldükçe ulaşılabilecek frekans düşüyor, işlemciler voltaj yemiyor. Intel 7nm üretse bugün Intel de benzer frekanslarda tıkanır.
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    yamaci1771 12 sa.
    %8 ipc + 200 mhz demek nereden baksan %14-15 tek çekirdek perf. tekabül ediyor
    ben burada ddr5'e geçişte ipcler çok ilerleyecek tek çekirdek ilerleyecek dediğimde "gelecekten mi geliyorsun" falan demişlerdi.
    malum bellidir. güncel işlemcilerin ipcsi bazı oyunlarda 60 fpsye bile yetmiyor. sorun da oyunlarda aranıyor. ama sorun oyunlarda falan değil. 7-8 yıldır gıdım gıdım ilerleyen tek çekirdek performansındaydı.
    yeni konsol yaklaştıkça da ipclerin artişi normal. sonra tekrar dinginleşir. bu böyle dewam eder
    gg
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    V4LKyR 9 sa. yamaci1771
    Zen3 çıksın, minimum 16 çekirdekli bir sistem düzeyim diyorum. :)
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    OverClocK1ng 13 sa.
    AMD nin CEO'su Müthiş kadın Dr. Lisa SU olduktan sonra AMD aldı yürüdü...
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    amd zen 3, amd ryzen ve
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