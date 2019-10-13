Zen 3’ten yeni haberler var: Beklenenden daha fazla IPC artışı ve 200 MHz daha yüksek frekans

3. nesil Ryzen işlemcilerinin ardından gözler AM4 sokete gelecek son yongaların üzerinde. Görünüşe göre 4. Nesil Ryzen işlemcileri tahmin edilenden çok daha iddialı bir şekilde geliyor.

%8 IPC artışı

Şimdiye kadar Zen 3 mimarisi hakkında daha çok küçük optimizasyonların ve güç tüketimi konusunda iyileştirmelerin temel alındığı bir tasarım olacağı biliniyordu. Dolayısıyla performans artışı için Zen-Zen+ geçişine benzer bir gelişme bekleniyordu.

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Buna karşın son gelen sızıntıya göre Zen 3 mimarisi Zen 2’nin üzerine yaklaşık %8’lik bir performans artışı getirecek. Diğer taraftan İngiltere’de düzenlenen EPYC çözümlerinin tanıtıldığı konferansta da Zen 3’te önbellek hiyerarşisinde gidilecek önemli geliştirmelere ve Infinity Fabric’teki düzenlemelere değinildi. Bu da daha düşük önbellek gecikmelerine ve daha yüksek saat hızlarının yanı sıra IPC artışına tekabül ediyor.

200 MHz frekans artışı gelebilir

Bir diğer detay ise frekans kanadından. AMD’nin Çin’deki laboratuvarlarından elde edildiği iddia edilen bilgiye göre aynı dönemdeki erken mühendislik örnekleri kıyaslandığında Zen 3 yongaları Zen 2’den 200 MHz daha yüksek frekansta çalışabiliyor. Eğer aktarılanlar doğruysa bu 5 GHz’e ulaşan tepe frekansı olarak sonuçlanabilir. Öte yandan 200 MHz'lik artış TSMC'nin 7 nm FinFET üretim sürecinin bir getirisi mi yoksa Zen 3'ün mimarisel bir avantajının sonucu mu bilinmiyor.

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Eğer geriye dönüp bakacak olursak, 4.1 GHz’den başlayan Ryzen yongalarının nesilden nesile aldığı iyileştirme bir hayli dikkat çekici. Söz konusu veriler şu anlık sızıntı düzeyinde haliyle kesin sonuçları zaman gösterecek. Eğer Zen 3 bahsedildiği gibi gelirse ilk nesilde Kaby Lake karşısında tercihini Zen mimarisinden yana kullananların mutluluğuna diyecek yok demektir.

https://wccftech.com/amd-zen-3-to-deliver-8-ipc-200mhz-higher-clock-vs-zen-2-rumors-indicate/