AMD Adrenalin 24.20.11.01 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

Tam Boyutta Gör GPU pazarının önde gelen isimlerinden AMD, düzenli sürücü güncellemelerine devam ediyor. Bildiğiniz gibi bilgisayar performansı söz konusu olduğunda donanım bir yana sürücülerin de güncel olması bir hayli önemli. Geçtiğimiz saatlerde ise AMD Adrenalin 24.20.11.01 sürücüsü yayınlandı. Peki bu güncelleme neler getiriyor? İşte ayrıntılar…

AMD Adrenalin 24.20.11.01 sürücüsü yayınlandı

Güncelleme notlarına göre Radeon Adrenalin 24.20.11.01 sürücüsü, artık Frostpunk 2, God of War Ragnarök ve The Sims 4 DirectX 11 Update için destek getiriyor. Aynı zamanda, Black Myth: Wukong, Creatures of Ava, God of War Ragnarök ve Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT için de geliştirilmiş HYPR-Tune desteği mevcut.

Düzeltilen sorunlara gelirsek, sürücünün sistem uyku modunda tekrar başlatılması, AV1 sapma sorunları, FINAL FANTASY XVI ve Warhammer 40,000: Space Marine 2 özelinde RX 5700 XT ve RX 6600 XT özelinde yaşanan çökme sorunlarını çözüyor. Yeni sürücüyü indirebilmek için buradan veya Radeon sürücüleri üzerinden gerekli güncelleme bildirimini takip edebilirsiniz... AMD Adrenalin 24.20.11.01 güncellemesinin sürüm notları ise şu şekilde;

Oyun Desteği

Frostpunk 2

God of War Ragnarök

The Sims 4 DirectX 11 Update

Genişletilmiş HYPR-Tune Desteği

AMD FidelityFX Super Resolution 3'ü kare oluşturma ile otomatik olarak yapılandırma desteği eklendi:Anti-Lag 2 Açık ve Anti-Lag Kapalı arasındaki farkı karşılaştırmak için sağ CTRL tuşunu basılı tutun..

Black Myth: Wukong

Creatures of Ava

God of War Ragnarök

Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT

Düzeltilen Sorunlar ve İyileştirmeler

Warhammer 40,000: Space Marine 2 oynarken aralıklı sürücü zaman aşımı veya uygulama çökmesi .

Radeon RX 5700 XT gibi bazı AMD Grafik Ürünlerinde Warhammer 40,000: Space Marine 2 oynarken belirli haritalara yüklenirken aralıklı sürücü zaman aşımı veya uygulama çökmesi yaşanıyor .

Radeon RX 6600 XT gibi bazı AMD Grafik Ürünlerinde FINAL FANTASY XVI oynarken belirli ara sahneler sırasında aralıklı sürücü zaman aşımı veya uygulama çökmesi meydana geliyor .

Global Illumination (Küresel Aydınlatma) Orta veya daha yüksek olduğunda Black Myth: Wukong oynarken aşırı koyu gölgeler veya doygunluğu azalmış renkler görülebilir .

Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT oyununu AMD Software: Adrenalin Edition Kayıt ve Yayın ve HDR açıkken oynarken oyun içinde ara sıra bozulmalar gözlemlenebilir .

AMD Yazılımı: Adrenalin Sürümü, sistem uyku modundan çıktığında beklenmedik şekilde başlayabilir.

AMD Software: Adrenalin Edition'da AV1 kodeği kullanılarak kayıt yapılırken ses ve görüntü zaman zaman senkron dışına çıkabilir.

Bilinen Sorunlar

DayZ oynarken belirli alanlara girince performansta kesintiler yaşanıyor .

AMD Ryzen AI 9 HX 370 gibi bazı AMD Grafik Ürünlerinde Warhammer 40,000: Space Marine 2 oynarken aralıklı sürücü zaman aşımı veya çökme görülebilir. Bu sorunu yaşayan kullanıcılar, geçici bir önlem olarak Windows varsayılan grafik ayarlarında Donanım hızlandırmalı GPU zamanlamasını devre dışı bırakabilir (Ayarlar -> Sistem -> Ekran -> Varsayılan Grafik Ayarları).

