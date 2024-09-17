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    AMD Adrenalin 24.20.11.01 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

    AMD, Radeon ekran kartları için yeni Adrenalin 24.20.11.01 sürücü güncellemesini yayınladı. Frostpunk 2 ve God of War Ragnarök desteği ve birçok düzeltme getiriyor...
    AMD Adrenalin 24.20.11.01 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    GPU pazarının önde gelen isimlerinden AMD, düzenli sürücü güncellemelerine devam ediyor. Bildiğiniz gibi bilgisayar performansı söz konusu olduğunda donanım bir yana sürücülerin de güncel olması bir hayli önemli. Geçtiğimiz saatlerde ise AMD Adrenalin 24.20.11.01 sürücüsü yayınlandı. Peki bu güncelleme neler getiriyor? İşte ayrıntılar…

    AMD Adrenalin 24.20.11.01 sürücüsü yayınlandı

    Güncelleme notlarına göre Radeon Adrenalin 24.20.11.01 sürücüsü, artık Frostpunk 2, God of War Ragnarök ve The Sims 4 DirectX 11 Update için destek getiriyor. Aynı zamanda, Black Myth: Wukong, Creatures of Ava, God of War Ragnarök ve Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT için de geliştirilmiş HYPR-Tune desteği mevcut.

    Düzeltilen sorunlara gelirsek, sürücünün sistem uyku modunda tekrar başlatılması, AV1 sapma sorunları, FINAL FANTASY XVI ve Warhammer 40,000: Space Marine 2 özelinde RX 5700 XT ve RX 6600 XT özelinde yaşanan çökme sorunlarını çözüyor. Yeni sürücüyü indirebilmek için buradan veya Radeon sürücüleri üzerinden gerekli güncelleme bildirimini takip edebilirsiniz... AMD Adrenalin 24.20.11.01 güncellemesinin sürüm notları ise şu şekilde;

    Oyun Desteği

    • Frostpunk 2
    • God of War Ragnarök
    • The Sims 4 DirectX 11 Update

    Genişletilmiş HYPR-Tune Desteği

    • AMD FidelityFX Super Resolution 3'ü kare oluşturma ile otomatik olarak yapılandırma desteği eklendi:Anti-Lag 2 Açık ve Anti-Lag Kapalı arasındaki farkı karşılaştırmak için sağ CTRL tuşunu basılı tutun..
    • Black Myth: Wukong
    • Creatures of Ava
    • God of War Ragnarök
    • Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT

    Düzeltilen Sorunlar ve İyileştirmeler

    • Warhammer 40,000: Space Marine 2 oynarken aralıklı sürücü zaman aşımı veya uygulama çökmesi  .
    • Radeon RX 5700 XT gibi bazı AMD Grafik Ürünlerinde Warhammer 40,000: Space Marine 2 oynarken belirli haritalara yüklenirken aralıklı sürücü zaman aşımı veya uygulama çökmesi yaşanıyor  .
    • Radeon RX 6600 XT gibi bazı AMD Grafik Ürünlerinde FINAL FANTASY XVI oynarken belirli ara sahneler sırasında aralıklı sürücü zaman aşımı veya uygulama çökmesi meydana geliyor  .
    •  Global Illumination (Küresel Aydınlatma) Orta veya daha yüksek olduğunda Black Myth: Wukong oynarken aşırı koyu gölgeler veya doygunluğu azalmış renkler görülebilir  .
    • Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT oyununu AMD Software: Adrenalin Edition Kayıt ve Yayın ve HDR açıkken oynarken oyun içinde ara sıra bozulmalar gözlemlenebilir  .
    • AMD Yazılımı: Adrenalin Sürümü, sistem uyku modundan çıktığında beklenmedik şekilde başlayabilir.
    • AMD Software: Adrenalin Edition'da AV1 kodeği kullanılarak kayıt yapılırken ses ve görüntü zaman zaman senkron dışına çıkabilir.

    Bilinen Sorunlar

    • DayZ oynarken belirli alanlara girince performansta kesintiler yaşanıyor  .
    • AMD Ryzen AI 9 HX 370 gibi bazı AMD Grafik Ürünlerinde Warhammer 40,000: Space Marine 2 oynarken aralıklı sürücü zaman aşımı veya çökme görülebilir.  Bu sorunu yaşayan kullanıcılar, geçici bir önlem olarak Windows varsayılan grafik ayarlarında Donanım hızlandırmalı GPU zamanlamasını devre dışı bırakabilir (Ayarlar -> Sistem -> Ekran -> Varsayılan Grafik Ayarları).
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 22 saat önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 22 saat önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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