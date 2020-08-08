Zeptolab’dan absürt robot savaşları oyunu

Tam Boyutta Gör

Om Nom karakterinin yer aldığı Cut The Rope bulmaca oyunları ile büyük ilgi toplayan Zeptolab artık daha farklı stratejiler geliştiriyor. Biraz da oyuncu kitlesinin ilgisinin değişmesi bunda en büyük etken.

Robotics! neler sunuyor?

Robotics! adındaki yeni oyun aslında CATS oyununa oldukça benziyor. Arenada kapıştırdığınız robotlarınız belirlediğiniz yönlerde otomatik olarak hareket ediyor ve düşmana saldırıyor. Kapışma esnasında robotu kontrol edemiyorsunuz bu nedenle ortaya absürt hareketler çıkabiliyor. İki taraftan çelik duvarlar robotları sıkıştırarak eziyor. Bu nedenle süre kısıtlı. Robotlar birbirine girince de artık hamleleri tutturma imkanı kalmıyor.

Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk çalınabilir piyano LEGO seti piyasada"

İlginizi Çekebilir

Cut the Rope geliştiricisinden kuş bakışı battle royale oyunu

Esasında robotun hareketlerini iyi ayarlamak size bağlı. İleriye doğru ilerleme, kılıcı veya silahı sallama eğimi gibi parametreleri iyi belirlerseniz robotunuz kısa sürede zafer kazanabilir.

Zafer kazandıkça para ve elmaslarını artıyor, hediye sandıklar geliyor. Bunlarla yeni parçalar açarak robotunuzu yeniden tasarlayabilirsiniz. En iyi robotlar Siyah Kuşak Ustası unvanını kazanıyor. Ayrıca liderlik tablosunda yarışmak da mümkün.

Robotics! ZeptoLab Aksiyon Ücretsiz 106M

Robotics! ZeptoLab UK Limited Oyunlar Ücretsiz 101 MB

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.