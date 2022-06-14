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    Artemis, yeni tamamen elektrikli tekne prototipini duyurdu

    Artemis Technologies, tam şarjla 111 kilometreye kadar menzil sunabilen yeni bir sıfır emisyonlu iş teknesi geliştirdiklerini açıkladı.                          
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    Artemis, yeni tamamen elektrikli tekne prototipini duyurdu
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    Kuzey İrlanda merkezli Artemis Technologies, dünyanın ilk ticari olarak uygulanabilir tamamen elektrikli, yüksek hızlı foil iş teknesi serisini piyasaya sürdüğünü duyurdu. Şirket, geliştirdikleri teknenin fosil yakıtla çalışan teknelere kıyasla %90'a varan enerji tasarrufu sağladığını söyledi.

    İlk teslimat 2023'te olabilir

    46 km/s hızla 111 km menzile ulaşabilen tekne, 63 km/s maksimum hıza sahip. 11.5 metre uzunluğuyla tekne, iki mürettebat ve altı yolcu taşıyabilecek.

    Şirketin kurucusu Iain Percy: "Yüksek performanslı yelkencilik, motor sporları ve gelişmiş üretim dünyasından edindiğimiz deneyimi bir araya getiren, tasarladığımız ve geliştirdiğimiz elektrikli tahrik sistemi, menzil, maliyet tasarrufu ve yaratılan minimum iz açısından endüstri için mutlak bir oyun değiştiricidir." dedi.

    Şimdilik 60 kişilik bir ekibe sahip olan Artemis Technologies, önümüzdeki on yılda 1.000 kişiye daha iş imkanı sunmak istiyor. Şirket, teknenin fiyatı hakkında bir açıklama yapmazken ilk teslimatların 2023'te gerçekleşmesi bekleniyor.

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    WIPERRANTAN 1 gün önce

    oha

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 5 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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