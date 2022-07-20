Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Zipmex para çekme işlemlerini durdurdu

    Kripto para piyasasında iflasa sürüklenen şirket sayısı her geçen gün artıyor. Şimdi de Tayland merkezli kripto para borsası Zipmex, para çekme işlemlerini durdurduğunu açıkladı.
    Oy Ver

    Zipmex para çekme işlemlerini durdurdu
    Tam Boyutta Gör

    Kripto para piyasasında yaşanan hareketlilik, şirketlerin de zor günlerden geçmesine neden oluyor. Kripto şirketlerinin bir kısmı çalışan sayısında azaltmaya giderken, bir kısmı doğrudan iflas bayrağını çekiyor. Borsalarda ise para çekim işlemleri için frene basılıyor. Son olarak Tayland merkezli kripto para borsası Zipmex, para çekme işlemlerini durdurduğunu açıkladı.

    Kripto para borsası Zipmex, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, bir süreliğine platformdaki para çekme işlemlerini durdurduğunu söyledi. Açıklamada şu sözlere yer veriliyor:

    “Değişken piyasa koşulları da dahil olmak üzere kontrolümüz dışındaki koşulların bir kombinasyonu ve kilit iş ortaklarımızın bunun sonucunda ortaya çıkan finansal zorluklar nedeniyle, platformumuzun bütünlüğünü korumak için bir sonraki duyuruya kadar para çekme işlemlerini duraklatıyoruz”

    Zipmex açıklamasında hem kontrol dışındaki piyasa koşullarını hem de önemli iş ortaklarının yaşadığı finansal zorlukları gerekçe göstermesiyle dikkat çekti. Bir sonraki duyuruya kadar platformdan para çekme işlemi yapılamayacak. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

    Profil resmi
    billy brown 8 saat önce

    editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.

    Profil resmi
    juanmata09 6 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi POCO X4 Pro 5G
    Xiaomi POCO X4 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Flex 5
    Lenovo IdeaPad Flex 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız