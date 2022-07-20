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Kripto para piyasasında yaşanan hareketlilik, şirketlerin de zor günlerden geçmesine neden oluyor. Kripto şirketlerinin bir kısmı çalışan sayısında azaltmaya giderken, bir kısmı doğrudan iflas bayrağını çekiyor. Borsalarda ise para çekim işlemleri için frene basılıyor. Son olarak Tayland merkezli kripto para borsası Zipmex, para çekme işlemlerini durdurduğunu açıkladı.

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Kripto para borsası Zipmex, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, bir süreliğine platformdaki para çekme işlemlerini durdurduğunu söyledi. Açıklamada şu sözlere yer veriliyor:

“Değişken piyasa koşulları da dahil olmak üzere kontrolümüz dışındaki koşulların bir kombinasyonu ve kilit iş ortaklarımızın bunun sonucunda ortaya çıkan finansal zorluklar nedeniyle, platformumuzun bütünlüğünü korumak için bir sonraki duyuruya kadar para çekme işlemlerini duraklatıyoruz”

Zipmex açıklamasında hem kontrol dışındaki piyasa koşullarını hem de önemli iş ortaklarının yaşadığı finansal zorlukları gerekçe göstermesiyle dikkat çekti. Bir sonraki duyuruya kadar platformdan para çekme işlemi yapılamayacak.

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Zipmex para çekme işlemlerini durdurdu