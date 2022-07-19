Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dubai, metaverse ve blokzincir şirketlerine kapısını açtı

    BAE'nin en kalabalık şehri Dubai, binden fazla metaverse ve blockzincir şirketini şehre çekme planını açıkladı.                                                  
    Oy Ver

    Dubai Metaverse Stratejisi nedir?
    Tam Boyutta Gör

    Birleşik Arap Emirlikleri’nin en kalabalık şehri olan Dubai, dünyanın en büyük 10 metaverse ekonomisinden biri olmak için kolları sıvadı. BAE’nin resmi haber ajansı WAM’da yayınlanan açıklamaya göre, Dubai Metaverse Startejisi başladı.

    WAM’da yayınlanan duyuruya göre Dubai Metaverse Stratejisi, şehre 1.000’den fazla blokzincir ve metaverse şirketini çekmeyi amaçlıyor. Ayrıca 2030 yılına kadar 40.000’den fazla sanal işin desteklenmesi de planlar arasında.

    Açıklamada şu sözlere yer veriliyor:

    “Bu, Dubai'nin ekonomisini güçlendirecek ve BAE hükümetindeki blokzincir şirketlerinin sayısını mevcut sayının 5 katına çıkarma vizyonunu destekleyecek”

    BAE Yapay Zeka ve Dijital Ekonomi Bakanı Omar bin Sultan Al Olama'ya göre, metaverse, BAE’nin yenilikçi çözümler sağlama, insanların hayatlarına olumlu etkiler yapma ve şehri yeni ekonomik fırsatlar sunan bir akıllı merkez haline getirme vizyonunu destekleyecek. 

    Bu arada PwC’nin VR ve AR teknolojilerini mercek altına alan raporuna kısaca bakacak olursak, PwC, 2030 yılına kadar, VR ve AR teknolojilerinin BAE ekonomisine 4 milyar dolar katkı sağlayabileceğini düşünüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

    Profil resmi
    juanmata09 5 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Casper Via E4
    Casper Via E4
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X500.1011-8D00T-G-F
    Casper Nirvana X500.1011-8D00T-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız