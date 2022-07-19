Dubai, metaverse ve blokzincir şirketlerine kapısını açtı

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Birleşik Arap Emirlikleri’nin en kalabalık şehri olan Dubai, dünyanın en büyük 10 metaverse ekonomisinden biri olmak için kolları sıvadı. BAE’nin resmi haber ajansı WAM’da yayınlanan açıklamaya göre, Dubai Metaverse Startejisi başladı.

WAM’da yayınlanan duyuruya göre Dubai Metaverse Stratejisi, şehre 1.000’den fazla blokzincir ve metaverse şirketini çekmeyi amaçlıyor. Ayrıca 2030 yılına kadar 40.000’den fazla sanal işin desteklenmesi de planlar arasında.

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Açıklamada şu sözlere yer veriliyor:

“Bu, Dubai'nin ekonomisini güçlendirecek ve BAE hükümetindeki blokzincir şirketlerinin sayısını mevcut sayının 5 katına çıkarma vizyonunu destekleyecek”

BAE Yapay Zeka ve Dijital Ekonomi Bakanı Omar bin Sultan Al Olama'ya göre, metaverse, BAE’nin yenilikçi çözümler sağlama, insanların hayatlarına olumlu etkiler yapma ve şehri yeni ekonomik fırsatlar sunan bir akıllı merkez haline getirme vizyonunu destekleyecek.

Bu arada PwC’nin VR ve AR teknolojilerini mercek altına alan raporuna kısaca bakacak olursak, PwC, 2030 yılına kadar, VR ve AR teknolojilerinin BAE ekonomisine 4 milyar dolar katkı sağlayabileceğini düşünüyor.

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