Zoom email ve ajanda uygulaması yıl sonunda geliyor

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Özellikle pandemi döneminde patlama yapan Zoom iletişim uygulaması daha farklı alanlara ulaşabilmek için uzun süredir çalışmalar yapıyor. Bunlardan takvim ve ajanda uygulaması bu yıl bitmeden çıkacak.

Zmail ve Zcal uygulamaları

Yaklaşık iki yıldır geliştirilen Zmail email uygulaması ve Zcal ajanda uygulaması kısa süre içerisinde tanıtılacak. Kasım ayında firmanın geleneksel Zoomtopia konferansında bu iki uygulamayı tanıtarak kullanıma sunması bekleniyor.

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Kaynaklar Zoom platformunun rekabetçi kalabilmek için bu iki uygulamayı hayati olarak gördüğünü belirtiyor. Firma en parlak döneminde elde ettiği 1.1 milyar dolarlık rekor gelirin oldukça gerisinde kaldı ve hisseler de pandemi öncesi seviyelere geriledi.

Pazarda Google ve Microsoft gibi devler görüntülü görüşmelerin yanında takvim ve email uygulamalarını da entegre ederek bir bütün haline getiriyor. Zoom da kendi dikey entegrasyonu ile bunlardan sıyrılmak istiyor. Böylece kullanıcılarını diğer kaptırmamış olacak.

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