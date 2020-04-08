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    Zoom hakkında ilk dava geldi

    Uygulama üzerinden Windows hesap bilgilerinin çalınması, arka plana uygunsuz içeriklerin enjekte edilmesi gibi açıklarla sarsılan Zoom uygulamasına ilk dava gecikmedi.
    7 sa. (Son Güncelleme: 6 sa.)
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Zoom hakkında ilk dava geldi
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    Koronavirüs salgını nedeniyle milyarlarca insanın eve hapsolması ve gerek eğitimini gerekse de işini evden yürütmeye başlaması görüntülü görüşme uygulamalarını ön plana çıkardı. Elbette bir anda yıldızı parlayan Zoom gündeme oturmayı başardı.

    İlk dava açıldı

    Hızlı ve kolay bir şekilde görüntülü görüşme yapabilen Zoom yaygın kitleler tarafından benimsendi. Bununla birlikte uygulama üzerinden Windows hesap bilgilerinin çalınması, arka plana uygunsuz içeriklerin enjekte edilmesi gibi açıkların yanı sıra Facebook ile izinsiz veri paylaşılması bu avantajların önüne geçti.

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    Ayrıca Bkz. "SoundCloud içerik üreticilerine bağış yolunu açıyor"

    Ortaya çıkan açıklardan sonra New York yönetimi okulların Zoom kullanmasını yasakladı. Tesla şirketi de aynı adımı attı. Tayvan hükümeti ise ülke genelinde Zoom kullanımını yasakladığını duyurdu.

    Zoom kurucusu Eric Yuan önümüzdeki 90 gün içerisinde geliştirici ekibin yenilik geliştirmeyi bir kenara bıraktığını ve tamamen mevcut açıkların kapatılması için uğraşacağını bildirmişti. Bununla birlikte hissedarlar tepkili.

    Zoom hakkında ilk dava geldi
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    Zoom şirketinin hissedarlarından birisi olan Michael Drieu dolandırıcılık suçlaması ile şirkete dava açtı. Dava dosyasında uygulamanın uçtan uca şifreleme eksikliğinin, izinsiz veri paylaşımının ve belirli açıkların hissedarlar ile paylaşılmaması, üzerine bir de dolandırıcılık olaylarına alet olması suçlamaları yapılmış. Dosyada şirketin üst yönetimi dava konusu olmuş.

    Zoom şirketinin bu davaya nasıl cevap vereceği merak konusu ancak endişe verici açıkların neden bu zamana kadar giderilemediği, salgın olmasaydı bu açıkların kapatılmadan devam mı edeceği soruları kafaları kurcalamaya devam ediyor.



    https://www.phonearena.com/news/Shareholder-sues-Zoom-for-fraud-and-concealment-about-the-apps-privacy-issues_id123666 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kemomando (Kemo Mando) 7 sa. en beğenilen
    Patron Çinli :) İşin içinde bir Çinli var ise kesin veri hırsızlığı olayı oluyor. Ya da ben çok algıda seçicilik olayına maruz kaldım.
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jon_Kar 6 sa.
    Ç*nliler hırsız zaten



    Heriflerin sattıkları maskelerde bile virüs var
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    Bay Robot ( tunc) 7 sa.
    Tabii ki verileri alıyor adamlar başka nasıl para kazanacaktı? Ücretsiz program reklam yok bir şey yok...
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    kemomando (Kemo Mando) 7 sa. en beğenilen
    Patron Çinli :) İşin içinde bir Çinli var ise kesin veri hırsızlığı olayı oluyor. Ya da ben çok algıda seçicilik olayına maruz kaldım.
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