Pandeminin kralı Zoom çakıldı: Hisseleri neredeyse %90 oranında değer kaybetti

Pandeminin etkisini hissettirdiği dönemde uygulanan karantinalar evden çalışma ve eğitim trendini başlatmış ve bu da Zoom video konferans hizmetini son derece popüler hale getirmişti. Ancak yatırımcıların eski gözdesi Covid sonrası dünyaya uyum sağlamakta zorlanıyor.
Yeni çıkış noktaları aranıyor
Zoom hisseleri 2020 sonlarında 478 dolar ile zirveye ulaşırken, şu anda 73.4 dolardan işlem görüyor. Pandemi sona erdiğinden beri şirket yeni çıkış noktaları arayışında. Bu doğrultuda bulut tabanlı çağrı hizmeti Zoom Phone ve konferans barındırma hizmeti Zoom Rooms gibi yeni ürünlere odaklanmak zorunda kaldı.
Şirketin işletme giderleri, ürün geliştirme ve pazarlamaya daha fazla harcama yaptığı için üçüncü çeyrekte %56 arttı. Buna karşın faaliyet kârının satışlara oranını yansıtan ve yüzde olarak ifade edilen faaliyet marjı bir önceki yılki %39.1 seviyesinden %34.6'ya geriledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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