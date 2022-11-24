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    Pandeminin kralı Zoom çakıldı: Hisseleri neredeyse %90 oranında değer kaybetti

    Koronavirüs pandemisinin dünyayı sardığı dönemde hisse fiyatları tavan yapan Zoom büyük bir düşüş yaşıyor. Video konferans şirketinin hisseleri neredeyse %90 değer kaybetti.
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    Zoom hisseleri neredeyse %90 oranında değer kaybetti Tam Boyutta Gör
    Amerikan video konferans hizmeti Zoom, koronavirüs pandemisinin iyiyden iyiye dünyayı sardığı Ekim 2020'de hisse fiyatı açısından tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Reuters'in haberine göre Zoom hisseleri o tarihten bu yana neredeyse %90 oranında değer kaybetti.

    Pandeminin etkisini hissettirdiği dönemde uygulanan karantinalar evden çalışma ve eğitim trendini başlatmış ve bu da Zoom video konferans hizmetini son derece popüler hale getirmişti. Ancak yatırımcıların eski gözdesi Covid sonrası dünyaya uyum sağlamakta zorlanıyor.

    Zoom hisseleri neredeyse %90 oranında değer kaybetti Tam Boyutta Gör

    Yeni çıkış noktaları aranıyor

    Zoom hisseleri 2020 sonlarında 478 dolar ile zirveye ulaşırken, şu anda 73.4 dolardan işlem görüyor. Pandemi sona erdiğinden beri şirket yeni çıkış noktaları arayışında. Bu doğrultuda bulut tabanlı çağrı hizmeti Zoom Phone ve konferans barındırma hizmeti Zoom Rooms gibi yeni ürünlere odaklanmak zorunda kaldı.

    Şirketin işletme giderleri, ürün geliştirme ve pazarlamaya daha fazla harcama yaptığı için üçüncü çeyrekte %56 arttı. Buna karşın faaliyet kârının satışlara oranını yansıtan ve yüzde olarak ifade edilen faaliyet marjı bir önceki yılki %39.1 seviyesinden %34.6'ya geriledi.

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 13 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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